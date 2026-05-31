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Glasba

Nekatere gredo nazaj, nekatere pač strumno naprej

Ljubljana, 31. 05. 2026 11.00 pred 25 dnevi 2 min branja 5

Avtor:
Matjaž Ambrožič
NOVA Matjaž Ambrožič

Držimo pesti, da De Vu in Skye Newman najdejo svoj cilj.

DE VU - Greva spet nazaj

Zvok benda De Vu, ki izhaja iz okolice Novega mesta, ostaja prikupen shoegaze, tako da njihov drugi singlični poskus dosledno pušča razigrano sled. Vsekakor drugače pa je z besedilom pesmi Greva spet nazaj, ki je tako zelo nerodno nedodelano, da občasno res zmoti. Stvari se ne rimajo. A to še ni glavni problem. Romantični flirt skuša postati razuzdana urbana romantična dirka, ki pa ne uspe ujeti niti namišljenega cilja.


Ocena: 2,5

CHARLI XCX - Rock Music

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Rock Music je ravno to, kar je Charli XCX, progresivna angleška pop ustvarjalka, imela na koncu jezika vsaj zadnja tri leta; a kot da se ni drznila izdahniti tega vsebinskega bistva. Komad je pomenljiv, vsaj na ravni pevkinega izjemno vplivnega zadnjega albuma Brat. Vedenje Charli XCX v spotu pa resnično simbolizira vso aktualno družbeno jezo, ki sestoji iz neštetih kortizolskih glav, pravzaprav slehernika oziroma slehernice.

Ocena: 4


SKYE NEWMAN - Woman I Am

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Newmanova je nova londonska/angleška soul-popevkarska moč. Ker je Raye zavila v swingovski glam in ker so se malenkost mlajše (Jorja Smith, Mahalia itd.) še davno prepustile mehkemu drillu ali razredčenemu grimeu, praviloma namočenima v afro-beatih, so pričakovanja visoka. Skye Newman je pravkar izdala svoj albumski prvenec s šifrantskim naslovom ali domačo poštno kodo SE9. Tako kot pričujoči singel je tudi album bolj kot ne spodbuden karierni začetek, a zaenkrat ne več kot samo to.

Ocena: 3,5

poslušalnica singli
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KOMENTARJI5

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
osiveli_ritmični_gimnastik
31. 05. 2026 19.25
Pozdravljeni feni, vsi trije ste negativno nastrojeni, ker sem pač šarmanten moški, vi pa ste povprečneži in ne znate zadovoljit svojih babnc.
Odgovori
-4
1 5
Alergičen na levake
31. 05. 2026 16.36
A je to un, ki zna samo poslušat ?
Odgovori
+3
4 1
HardKore
31. 05. 2026 15.52
Sivonja...
Odgovori
+1
3 2
Diego14
31. 05. 2026 12.23
Evo ga....spet ta
Odgovori
+8
9 1
Cavalleria rusticana
01. 06. 2026 16.45
obseden z Ambrožičem
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
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