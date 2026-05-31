Nekatere gredo nazaj, nekatere pač strumno naprej

DE VU - Greva spet nazaj

Zvok benda De Vu, ki izhaja iz okolice Novega mesta, ostaja prikupen shoegaze, tako da njihov drugi singlični poskus dosledno pušča razigrano sled. Vsekakor drugače pa je z besedilom pesmi Greva spet nazaj, ki je tako zelo nerodno nedodelano, da občasno res zmoti. Stvari se ne rimajo. A to še ni glavni problem. Romantični flirt skuša postati razuzdana urbana romantična dirka, ki pa ne uspe ujeti niti namišljenega cilja.



Ocena: 2,5

CHARLI XCX - Rock Music

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Rock Music je ravno to, kar je Charli XCX, progresivna angleška pop ustvarjalka, imela na koncu jezika vsaj zadnja tri leta; a kot da se ni drznila izdahniti tega vsebinskega bistva. Komad je pomenljiv, vsaj na ravni pevkinega izjemno vplivnega zadnjega albuma Brat. Vedenje Charli XCX v spotu pa resnično simbolizira vso aktualno družbeno jezo, ki sestoji iz neštetih kortizolskih glav, pravzaprav slehernika oziroma slehernice.

Ocena: 4





SKYE NEWMAN - Woman I Am

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Newmanova je nova londonska/angleška soul-popevkarska moč. Ker je Raye zavila v swingovski glam in ker so se malenkost mlajše (Jorja Smith, Mahalia itd.) še davno prepustile mehkemu drillu ali razredčenemu grimeu, praviloma namočenima v afro-beatih, so pričakovanja visoka. Skye Newman je pravkar izdala svoj albumski prvenec s šifrantskim naslovom ali domačo poštno kodo SE9. Tako kot pričujoči singel je tudi album bolj kot ne spodbuden karierni začetek, a zaenkrat ne več kot samo to.

Ocena: 3,5