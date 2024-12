Nekdanja člana skupine The Beatles spet skupaj na odru.

Po dolgem času sta se na odru spet združila Paul McCartney in Ringo Starr . Nastop obeh še živečih članov skupine The Beatles na istem odru je eden od njunih redkih skupnih nastopov, ki sta ga tokrat izvedla v okviru McCartneyjeve koncertne turneje. "Nocoj je odličen večer, odličen šov," je po poročanju tujih medijev povedal 84-letni Starr, ko se je na odru pridružil svojemu nekdanjemu kolegu iz skupine.

Kmalu zatem je sedel za bobne in zaigral znani pesmi Beatlov Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band in Helter Skelter . Po nastopu se je poslovil z besedami: "Zdaj grem, preživel sem super noč in vse vas imam rad."

The Beatles so se razšli leta 1970. Po atentatu na Johna Lennona leta 1980 in smrti Georgea Harrisona leta 2001 sta McCartney in Ringo Starr edina preživela nekdanje legendarne četverice in ju je redko videti skupaj na odru.