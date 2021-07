Nekdanja misica Buryana s poletno skladbo Sladko vino

Energična skladba Sladko vino je, kot pravi Buryana, kot nalašč za vroče dni, ki prihajajo in kot pravi sama je bila zares neučakana, da pesem ugleda luč sveta in gre med ljudi, ker gre vendarle za novo zgodbo na njeni glasbeni poti. "Rada imam vse zvrsti, tudi moje pretekle pesmi kažejo na to; Vino sladko pa se mi zdi, da je še malce bolj ''moja''. Rada imam to zvrst, zares sovpada z mojo energijo in glasom." razmišlja o skladbi Buryana: "Poletje je čas za ljubezen in iskre v očeh ter pogled, ki je zazrt tja gor med zvezde, saj je zares možno vse, če si to le zares želimo."

Pod glasbo pesmi se podpisujeta Rok Lunaček in Krešimir Tomec, slednji je poskrbel tudi za aranžma in produkcijo pesmi, Lunaček pa je napisal tudi besedilo. "Buryana je izjemna pevka; imel sem ta privilegij, da sem jo slišal v več glasbenih zvrsteh in povsod je briljirala. Izjemna profesionalka." Navdušeno pripoveduje Lunaček, Tomec pa doda: "Zares je odlična interpretka. Lepota in talent gresta v njenem primeru tako lepo skupaj; vrhunska pevka."