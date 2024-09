Nekdanja najstniška pop starleta ohranja status in šarm

Kratek in sladek je šesti album nekdanje ameriške najstniške pop zvezdnice. Izvrstno pevko in avtorico žanrsko prekvalificirati načeloma ni posebej zahtevno. Pravzaprav k temu vedno zdravemu neponavljanju se 31-letnica priporoči kar sama. Začetek pričujočega dela ponudi melodijsko čvrsto pop postavko, ki jo Carpenterjeva odpoje odločno, skoraj rokersko oziroma s funk pop nastavkom. Toda Please, Please, Please ali song, ki sledi, je nekaj že povsem drugačnega. Nežen, sanjski napev ima prej obeležja kakšnega predano krščanskega country pop poskusa in to z zaznavnim produkcijskim šlajerjem, ukrojenim še v 70. letih. Par komadov Good Graces in Sharpest Tool sodeč po oblikah in izvedbah sledi začetno zasnovo. Čeprav je slednji sčasoma zapeljan v super lahek electro pop model. S privlačnimi sinkopami je začinjen tudi ritem na posnetku Bed Chem, ki Sabrino Carpenter naposled le povzdigne še proti R&B izraznosti. Kot smo jo v tej rubriki že potrdili, hitična Espresso povzema electro pop vibracijo, značilno za Duo Lipo. To pomeni, da celotna Short n'Sweet znova pridobiva na dinamičnosti. Dumb & Poetic je nenavdihujoča, klišejska dekliška balada, Slim Pickins pa po obliki dokaj skopa country jokavost. A tu je že nov obrat: na bolje. Mehkejša referenca na Kanadčanko Carpenterjevi sorodne provenience Carly Rae Jepsen je napev Juno, sočna gradirajoča balada Lie To Girls je predzadnja na seznamu, medtem ko album sklene nostalgičen soft funk Don't Smile. Album Short n'Sweet je – malodane presenetljivo – zelo prepričljiv. Avtoričini raznoteri pevski načini čudovito sledijo sprotnemu bogatenju poslušalčevega vtisa. Niti z enim taktom ne zaidemo v območje, kjer nam sorazmerno povprečno visok in glas – in z njim celoten nastop – mlade, a že zverzirane zvezdnice ne stopi na živec. Na video za aktualno uspešnico Taste in hkrati albumsko prvopostavljenko je na specializirani spletni platformi dve uri po objavi kliknil že poldrugi milijon radovednežev. Sabrina Carpenter je s pridelanim lahko zelo zadovoljna. Mi pa tudi.

Ocena: 4