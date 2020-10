Nekdanja 'talentka' s skupino Land of You predstavlja novo pesem

Skupino Land of You sta osnovala vodja banda, avtor in klaviaturist Boštjan Šoba ter bobnar Danijel Sernel , k sodelovanju pa sta kasneje povabila Marka Heraka , basista iz vsem dobro poznane skupine Pomaranča . Začeli so z vajami in iskanjem vokalistov, saj je bila prvotna ideja posneti pesmi z več glasbenimi izvajalci. Nato je Ajda Ivšek , javnosti poznana iz oddaje Slovenija ima talent, zapela pesem Russia in tako postala stalna članica skupine. Ko je skupina iskala še kitarista, se jim je pridružil še kitarski virtuoz Eki Alilovski iz skupine Mary Rose.

Melodija prve skupne pesmi, ki jo zasedba predstavlja javnosti, je avtorja močno spomnila na Rusijo in naše staroslovanske korenine, zato ji je tudi nadel tak naslov. Skupina pravi, da pesem govori o temačnem obdobju, v katerem se lahko znajde vsak izmed nas in sporoča, kako je pomembno najti tisto moč v sebi, da lahko premagaš vse in nato zasiješ v vsej svoji lepoti. Pesem je bila posneta v času pandemije in bo izdana do konca oktobra.

Člani skupine se poznajo že vrsto let in menijo, da je zdaj končno napočil čas za njihove zgodbe, ki jih bodo izrazili pesmih. Z njimi želijo bodriti ljudi in jim ponuditi nekaj novega, dati novo upanje. Polna upanja pa je tudi pevka zasedbe Ajda Ivšek, ki se je na glasbeno sceno vrnila po težki življenjski preizkušnji, premagala je odvisnost od alkohola in znova poiskala srečo z mikrofonom v roki.