Nekdanji bobnar skupine Oasis po srčnem zastoju: Sem v redu

"Vstavili so mi žilno opornico in vse je v redu. Hvala za vso vašo izkazano podporo. Kdo si želi dirke?" je zapisal McCarroll. Bobnar se je zahvalil tudi Nacionalni zdravstveni službi: "Lahko smo samo hvaležni, da imamo tako dober zdravstveni sistem. Hvala vam!"

Tony McCarroll je s skupino Oasis sodeloval na prvih dveh albumih Definitely Maybe iz leta 1994 in What’s The Story (Morning Glory?), ki je izšel leto pozneje. Liam Gallagher se že nekaj časa trudi, da bi ponovno združil prvotno zasedbo skupine, ki bi vključevala tudi Tonyja, a si v skupini ne želi brata Noela. Do zdaj je bil v teh prizadevanjih neuspešen.