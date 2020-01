Nekdanji član skupine In & Out izdal prvi album

Tonija Petroviča smo spoznali pred osmimi leti v pevskem šovuX Factor, ko je postal član takrat ene najbolj priljubljenih fantovskih skupin In & Out.Po razpadu zasedbe ni nikoli zapustil naše glasbene scene. Prvo samostojno pesem je posnel leta 2014 v sodelovanju z zasedbo Muff,in sicer je nastala akustična predelava Cazzafurove Men vse. Sledilo je sodelovanje s Trkajem, za katerega je za album Dan zmage posnel tri pesmi: Dan zmage, Lepši svet inŽiv.

Nato je nekaj časa aktivno nastopal s skupino Xequtifz, zdaj pa je združil moči s pevcem, tekstopiscem in producentomŽanom Serčičemter posnel svoj prvi EP album z življenjsko in ljubezensko tematiko Sebe iščem.Na njem so zbrane štiri pesmi:Sebe iščem, Nazaj pome, Nebeško, Jaz in ti. Pesem Nebeško je produciral Jernej Kržič, ostale tri pa Žan Serčič, ki je tudi soavtor pesmi. Z njim smo se pogovarjali ob izidu albuma.

SingelSebe iščem napoveduje tvoj prvi istoimenski album. Zakaj si izbral ravno to pesem?

To pesem sem izbral, ker mi v tem obdobju ni bilo lahko. Ko sem dopolnil 30 let, me je zadelo. V glavi se je zgodil nek klik in vprašal sem se, kam sploh grem in kaj si želim v življenju? Do tedaj sem živel življenje, ki je bilo udobno, ampak ravno neke prihodnosti iskreno ni bilo. Bili so tudi izgovori in tega si dolgo nisem upal priznati. Zaspal sem, čas pa je prehitro minil. Zgubil sem se, nisem verjel vase. Moral sem nekaj spremeniti in šel sem čisto izven cone udobja, kjer ni ravno z rožicami postlano. Za tri mesece sem se preselil na Dunaj, kjer sem imel dovolj časa za razmislek.