Nekdanji član skupine Sex Pistols si želi zastopati Irsko na Evroviziji

Za predstavnika Irske na tekmovanju za pesem Evrovizije, ki bo maja v Liverpoolu, se bo v posebni televizijski oddaji sicer skupaj potegovalo šest nastopajočih, med njimi pa bo tudi skupina Public Image Ltd . O zmagovalcu bodo odločali irski in mednarodni strokovnjaki ter glasovi javnosti.

V posebni oddaji televizije RTE, ki bo na sporedu v prihodnjem mesecu, bodo poleg Public Image Ltd sodelovali še dublinska četverica Wild Youth, pevec in tekstopisec ADGY, hiphop in rap duo K Muni & ND, kantavtor Connolly ter indie-pop pevka in tekstopiska Leila Jane.

Letošnje tekmovanje za pesem Evrovizije bo maja v Liverpoolu. Prireditev bi morala gostiti Ukrajina, saj je maja lani v Torinu zmagala ukrajinska folk rap skupina Kalush Orchestra. Ker Ukrajina zaradi ruske agresije ne more zagotoviti varnosti, so prireditelji za gostiteljico izbrali Veliko Britanijo. Britanski predstavnik Sam Ryder je sicer v Torinu zasedel drugo mesto s pesmijo Space Man.