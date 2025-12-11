Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Nekdanji evrovizijski zmagovalec Nemo bo vrnil zmagovalni pokal

Basel, 11. 12. 2025 18.37 | Posodobljeno pred 15 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
2

Nemo, ki je na tekmovanju za Pesem Evrovizije lani pripel zmago Švici, bo zaradi odločitve Evropske radiodifuzne zveze (EBU), da Izrael ostaja del glasbenega tekmovanja, vrnil evrovizijski pokal. "Ne čutim več, da ta pokal sodi na mojo polico," je zapisal na Instagramu. Odločitev sledi potezi več držav, tudi Slovenije, da se tekmovanja na Dunaju ne bodo udeležile.

Lanski zmagovalec tekmovanja za Pesem Evrovizije Nemo, ki je zmago pripel Švici, bo zaradi sodelovanja Izraela na tekmovanju vrnil evrovizijski pokal, ki ga je prejel ob zmagi, je sporočil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Čeprav sem neizmerno hvaležen skupnosti, ki spremlja tekmovanje, in vsemu, kar me je ta izkušnja naučila kot osebo in kot umetnika, danes ne čutim več, da ta trofeja sodi na mojo polico," je zapisal v objavi na družbenem omrežju Instagram.

Po njegovih besedah se tekmovanje sklicuje na zagovarjanje "enotnosti, vključenosti in dostojanstva za vse", a nadaljnje sodelovanje Izraela, kot je še zapisal, "kaže na jasno nasprotje med temi ideali in odločitvijo zveze EBU".

Njegova odločitev sledi bojkotu tekmovanja s strani petih držav, ki so lani nastopile na tekmovanju. Poleg Slovenije na Dunaju, kamor se prihodnje leto seli Evrovizija, ne bo niti Španije, Nizozemske, Irske in Islandije. "Ko se s tekmovanja umaknejo države, bi moralo biti jasno, da je nekaj zelo narobe," je ob tem zapisal Nemo in sklenil, da jim pokal vrača do tedaj, ko bodo "uskladili besede in dejanja".

Preberi še 'Mislim, da se Evroviziji ne piše prav dobro'

Prejšnji četrtek je bilo pričakovati, da bodo članice EBU glasovale o sodelovanju Izraela, a do tega glasovanja na koncu ni prišlo. Članice so zgolj potrdile predlog nove ureditve tekmovanja, ki naj bi zaščitil integriteto Evrovizije.

Nemudoma po odločitvi je bilo slišati, da gre za konec Evrovizije, kot smo jo poznali doslej. A novinar in poznavalec glasbenega tekmovanja Denis Bende Živčec je za 24ur.com tedaj ocenil, da je bilo Evrovizije, kakršno smo poznali, "konec že davno".

evrovizija švica nemo pokal
Naslednji članek

Čudovito bizarni svet Tilla Lindemanna

SORODNI ČLANKI

Islandija kot peta država napovedala bojkot Evrovizije

Nekdanji slovenski predstavniki na Evroviziji odstop Slovenije podpirajo

'Mislim, da se Evroviziji ne piše prav dobro'

'Slovenije v imenu 20.000 otrok, ki so umrli v Gazi, ne bo na Evroviziji'

Zelena luč za Izrael, ki ostaja del Evrovizije

Prenos Evrovizije 'za zdaj ni načrtovan'

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Greznica
11. 12. 2025 18.48
+1
podpiram
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385