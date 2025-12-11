Nekdanji evrovizijski zmagovalec Nemo bo vrnil zmagovalni pokal

Lanski zmagovalec tekmovanja za Pesem Evrovizije Nemo , ki je zmago pripel Švici, bo zaradi sodelovanja Izraela na tekmovanju vrnil evrovizijski pokal, ki ga je prejel ob zmagi, je sporočil.

"Čeprav sem neizmerno hvaležen skupnosti, ki spremlja tekmovanje, in vsemu, kar me je ta izkušnja naučila kot osebo in kot umetnika, danes ne čutim več, da ta trofeja sodi na mojo polico," je zapisal v objavi na družbenem omrežju Instagram.

Po njegovih besedah se tekmovanje sklicuje na zagovarjanje "enotnosti, vključenosti in dostojanstva za vse", a nadaljnje sodelovanje Izraela, kot je še zapisal, "kaže na jasno nasprotje med temi ideali in odločitvijo zveze EBU".

Njegova odločitev sledi bojkotu tekmovanja s strani petih držav, ki so lani nastopile na tekmovanju. Poleg Slovenije na Dunaju, kamor se prihodnje leto seli Evrovizija, ne bo niti Španije, Nizozemske, Irske in Islandije. "Ko se s tekmovanja umaknejo države, bi moralo biti jasno, da je nekaj zelo narobe," je ob tem zapisal Nemo in sklenil, da jim pokal vrača do tedaj, ko bodo "uskladili besede in dejanja".