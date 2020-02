Nekdanji francoski nogometaš, zdaj kot DJ v Ljubljani vrtel tudi Senidah

Djibril Cisseje ime, pri katerem z ušesi zastrižejo vsi ljubitelji nogometa. Reprezentant, ki je največji pečat pustil kot napadalec Liverpoola, Marseilla, Lazia in Panathinaikosa se je zaradi poškodbe od nogometa poslovil pred nekaj leti in se kasneje posvetil svoji drugi strasti. Francoz pravi, da je bila glasba že od nekdaj njegova strast, a da se ji je resnično lahko posvetil šele po končani nogometni karieri. Djibril se zdaj namreč preživlja z didžejanjem in prav v tej vlogi je nastopil tudi v ljubljanskem klubu Cirkus, kjer je občinstvo navduševal s svojim setom v katerega je vmešal tudi nekaj uspešnic 'new age' zvezdnikov s tal nekdanje skupne države. Obiskovalce kluba je tako navdušil s setom, v katerem so se skrivale tudi uspešnice Senidah, Cobija, Miliin Connect.