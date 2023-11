Nekdanji nogometaš Eric Cantona prvič nastopil v domači Franciji

Po nogometu, igralstvu in slikarstvu se je Eric Cantona, nekdanji nogometaš Manchester Uniteda, podal na koncertno turnejo. Po nastopih v Angliji in na Irskem se je v petek predstavil še občinstvu v Lyonu v svoji domači Franciji.

V majhnem gledališču Comedie Odeon je Eric Cantona v rdečih športnih copatih in hlačah, dolgem črnem plašču in majhnem klobuku nastopil pred navdušenim občinstvom. V angleščini in občasno tudi francoščini je odpel okoli dvajset skladb z rokerskimi in melanholičnimi ritmi. Na odru sta ga spremljala pianist in violončelist.

icon-expand Po nastopih v Angliji in na Irskem se je v petek predstavil še občinstvu v Lyonu. FOTO: Profimedia

"To počnem za občinstvo. Glasba mi je v veselje. Na odru postanem nekdo drug," je dejal nekdanji francoski reprezentant. Njegova turneja Cantona sings Eric se je začela konec oktobra v Manchestru, mestu, ki ga je med letoma 1992 in 1997 okronalo za kralja nogometa, nadaljevala pa se bo v Ženevi, Marseillu in Parizu. V načrtu ima že naslednjo turnejo, ki se bo začela za pomladi 2024. Po njej bo izšel album s približno dvajsetimi skladbami.

icon-expand Po nogometu, igralstvu in slikarstvu se je Eric Cantona, nekdanji nogometaš Manchester Uniteda, podal na koncertno turnejo. FOTO: Profimedia