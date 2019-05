Že kot otrok 'glasbeni čudež', zdaj pa blues izvajalec leta

V Memphisu rojeni Eric Gales , ki ima nadimek Raw Dawg, je bil za "glasbeni čudež" poimenovan že v mladih letih, o čemer priča tudi podatek, da je do danes posnel že osemnajst albumov, sodeloval s celo vrsto odličnih glasbenikov, bil studijski glasbenik, za lokalni rap skupini Prophet Posse in Three 6 Mafia pa je pod imenom Lil E posnel tudi gostujoče vokale.

Galesa so v njegovem rodnem mestu nedavno na 40. podelitvi bluesovski glasbenih nagrad (Blues Music Awards), ki jih vsako leto podeljuje The Blues Foundation, okronali za najboljšega blues rock izvajalca. Gales je kitaro v roke prijel že s štirimi leti, ko sta ga učila brata, zgledoval pa se je po velikanih kot so Hendrix, Albert in B.B. King. Že pri šestnajstih je podpisal pogodbo z Elektra Records, pri sedemnjastih pa ga je revija Guitar World proglasila za "najboljši novi talent".