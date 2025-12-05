Svetli način
Nekdanji slovenski predstavniki na Evroviziji odstop Slovenije podpirajo

Ljubljana, 05. 12. 2025 20.29 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Anastasija Jović , Alen Podlesnik
Komentarji
12

Izrael ostaja del Evrovizije, je odločila EBU in Slovenija se tekmovanja prihodnje leto ne bo udeležila. Kako bo ta odločitev vplivala na slovenske glasbene izvajalce, so spregovorili naši nekdanji predstavniki Klemen Slakonja, Raiven, Bojan Cvjetićanin, pa tudi Magnifico, ki se je podpisal pod evrovizijsko uspešnico skupine Sestre. Sicer slovenski odstop s tekmovanja ob tem podpirajo.

Po mesecih ugibanj je v četrtek postalo jasno, da Izrael ostaja del tekmovanja za Pesem Evrovizije, kar je povzročilo bojkote več držav, med njimi Slovenije, Španije, Nizozemske in Irske. Kakot o določitev vidijo glasbeniki?

"Jaz zelo podpiram odločitev RTV-ja, da Slovenija ne bo del Evrovizije in se mi zdi, da če je država, ki aktivno izvaja genocid v tem trenutku lahko del tega dogodka, mi nimamo mesta tam," nam je povedal Bojan Cvjetićanin, pevec skupine Joker Out.

"Ko so prisotne države, ki so kakorkoli vpletene v vojno, je že tako politična prireditev še bolj politična," pa meni pevec Klemen Slakonja.

Prihodnje leto se slovenska delegacija tekmovanja na Dunaja tako ne bo udeležila, televizija pa ga ne bo prenašala. Udarec za tradcijo in gledalce, pa za glasbene izvajalce?

"Zelo velika škoda za slovensko pop glasbeno sceno in izvajalce, da nimamo tega edinega odra, kjer smo se lahko zares predstavili svojo glasbo," meni pevka Raiven.

"Je po moje škoda, dokler se ne ustvari nova produkcija skozi domače natečaje," nam je povedal Magnifico.

"Slovenija kot blagovna znnamka že v začetku nima neke zelo visoke pozicije na Evroviziji in s tem, da se eno leto ali pa mogoče še več let, ne bomo udeležili Evrovizije, bodo naše kvote samo še pade," dodaja Slakonja.

Kaj odločitev pomeni za tekmovanje, ki je desetletja združevalo Evropo? Nemudoma po odločitvi je bilo namreč slišati besede, da gre za konec Evrovizije, kot smo jo poznali doslej.

"Vsem bo nekaj manjkalo. Čeprav pravimo, da nam gre Evrovizija na živce, nam bo manjkalo to, da bomo bentili nad njo," meni Slakonja.

"Jaz upam, da bo uspel festival pobegniti iz krempljev tega, ker si ne zasluži takega konca," pa dodaja Cvjetićanin.

KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SAKOSAKO
05. 12. 2025 21.38
Prosim, da Slovenija ne gre na Evrovizijo že zaradi tega, da ne bo RTV SLO zapravljala našega denarja, ki nam ga krade!!!
ODGOVORI
0 0
proofreader
05. 12. 2025 21.36
+2
A ni Asta nekaj govorila o depolitizaciji RTV?
ODGOVORI
2 0
proofreader
05. 12. 2025 21.33
+2
Menda se bodo prijavili na Putinovo Intervizijo.
ODGOVORI
2 0
Emil Gyöfi
05. 12. 2025 21.32
+1
Nekdaj pred 40 leti je bil Eurosng prava poslastica glede glazbe. Ni bilo nobene politike, nacionalizma, vere, itd... To kaj je sedaj je sama politika sovražtvo, skratka HORROR. TUDI ZMAGOVALNE PESMI SO ZA BRUHANJE. Vsi kasneje izberemo pravo pesem ki je bil prijeten, zmagovalno pa vsi pozabijo. 😔🫤
ODGOVORI
1 0
proofreader
05. 12. 2025 21.32
+2
Edino pomembno je, za koliko se bo zdaj znižal RTV prispevek.
ODGOVORI
2 0
proofreader
05. 12. 2025 21.32
+2
Vsi so se obrnili proti mavričnim.
ODGOVORI
2 0
ALEX0000
05. 12. 2025 21.19
+1
nasprotujejo temu, da se je vojna končala
ODGOVORI
2 1
periot22
05. 12. 2025 21.13
+2
Tv greznica je plačana da evrovizijo prinaša če ne pa naj vrne denar placnikom tv ki plačujemo krepko čez 2000 zaposlenih ki ne delajo nič!!!!!!!!
ODGOVORI
4 2
txoxnxy
05. 12. 2025 21.10
+2
I mi slovenci smo proti nastopu slovenije na evrosongu , ane magnifico ?
ODGOVORI
3 1
medŠihtom
05. 12. 2025 21.10
+2
odlično, bodo vsaj nehali sramotit nas in sebe.
ODGOVORI
2 0
Stajerc22
05. 12. 2025 21.05
+0
Zakaj? Saj tam ni vec vojne...bi razumel lani in predlani...letos pa ni nobenega razloga.
ODGOVORI
1 1
