Nekdanji slovenski predstavniki na Evroviziji odstop Slovenije podpirajo

Po mesecih ugibanj je v četrtek postalo jasno, da Izrael ostaja del tekmovanja za Pesem Evrovizije, kar je povzročilo bojkote več držav, med njimi Slovenije, Španije, Nizozemske in Irske. Kakot o določitev vidijo glasbeniki?

"Jaz zelo podpiram odločitev RTV-ja, da Slovenija ne bo del Evrovizije in se mi zdi, da če je država, ki aktivno izvaja genocid v tem trenutku lahko del tega dogodka, mi nimamo mesta tam," nam je povedal Bojan Cvjetićanin, pevec skupine Joker Out.

"Ko so prisotne države, ki so kakorkoli vpletene v vojno, je že tako politična prireditev še bolj politična," pa meni pevec Klemen Slakonja.

Prihodnje leto se slovenska delegacija tekmovanja na Dunaja tako ne bo udeležila, televizija pa ga ne bo prenašala. Udarec za tradcijo in gledalce, pa za glasbene izvajalce?

"Zelo velika škoda za slovensko pop glasbeno sceno in izvajalce, da nimamo tega edinega odra, kjer smo se lahko zares predstavili svojo glasbo," meni pevka Raiven.

"Je po moje škoda, dokler se ne ustvari nova produkcija skozi domače natečaje," nam je povedal Magnifico.

"Slovenija kot blagovna znnamka že v začetku nima neke zelo visoke pozicije na Evroviziji in s tem, da se eno leto ali pa mogoče še več let, ne bomo udeležili Evrovizije, bodo naše kvote samo še pade," dodaja Slakonja.

Kaj odločitev pomeni za tekmovanje, ki je desetletja združevalo Evropo? Nemudoma po odločitvi je bilo namreč slišati besede, da gre za konec Evrovizije, kot smo jo poznali doslej.

"Vsem bo nekaj manjkalo. Čeprav pravimo, da nam gre Evrovizija na živce, nam bo manjkalo to, da bomo bentili nad njo," meni Slakonja.

"Jaz upam, da bo uspel festival pobegniti iz krempljev tega, ker si ne zasluži takega konca," pa dodaja Cvjetićanin.