Trile: Nisem samo nekdo z ulice, imam tudi drugo, nežnejšo plat

Miloš Trivković je raper, rojen v Ljubljani, čigar umetniško ime, Trile, odmeva še posebej po Balkanu. V zadnjih letih se je prebil na sam glasbeni vrh poslušanosti in prepoznavnosti, nanizal več hitov in si zagotovil nove oboževalce – tako pri nas kot čez mejo. Trile se sicer ne mara pretirano medijsko izpostavljati, zato smo izid nove pesmi Ne bih ja izkoristili in ga posedli na vroči stol intervjuvanca.

Če ne prej, je raper Trile zagotovo pritegnil pozornost javnosti pred dvema letoma s pesmijo Hugo, ki je na platformi YouTube hitro dosegla 25 milijonov ogledov in postala njegov prepoznavni znak. Glasba ga spremlja že od otroških dni in vedno je vedel, da se bo z njo tudi ukvarjal. Na začetku kariere je imel pretežno mlajše oboževalce, ker se je osredotočal na trap, zdaj pa je zaplaval med resnejše glasbene izvajalce in ponudil svetu glasbe več žanrov, svojo drugačnost in svežino. Izdal je novo pesem Ne bih ja, še ta mesec pa ji bodo sledile druge.

Samo pesmi "Hugo" in "Ciganka" imata skupaj skoraj 50 milijonov ogledov na platformah za pretočno predvajanje glasbe. Kako ti uspe tolikokrat dostaviti hit? Kakšen je tvoj recept?

Glasbo delam tako, kot jo v tistem trenutku čutim. Saj vidite – nikoli se nisem pretirano izpostavljal, iskal pozornosti ali vsak dan objavljal na družbenih omrežjih. Trudim se držati bolj zase, ker vem, da mi okolica lahko hitro ukrade energijo. Samo na tak način danes ostaneš edinstven. Ljudje te s svojimi mnenji, pričakovanji in komentarji pogosto omejujejo. Zato delam tisto, kar jaz mislim, da je prav. Ko sem iskren do sebe, pesem zadene tudi druge.

Nova pesem Ne bih ja je počasnejša, bolj ranljiva in čustvena. Kateri del sebe razkrivaš?

Tudi jaz sem človek. Tudi jaz imam dušo, čustva, dvome. Nisem samo nek lik z ulice, ki nosi verige in govori samozavestno – imam tudi drugo, bolj tiho in iskreno plat. S to pesmijo sem želel pokazati prav to – nekaj bolj umirjenega, bolj osebnega. Predvsem pa sem želel pokazati, kako raznolik sem lahko v svoji glasbi. V naslednjih tednih prihajajo različne pesmi in žanri – širim svoj izraz in v tem resnično uživam. Od kod navdih, je bila v ozadju nesrečna ljubezen – morda strto srce?

Vsak ima svojo nesrečno ljubezen – to je nekaj, kar doživi vsak. Tokrat pa sem se bolj postavil v vlogo moškega, ki morda ne zna biti samo z eno žensko, a v srcu ves čas misli le na eno. Ko pišem besedila, pogosto črpam navdih iz vsakdanjih situacij – stvari, ki jih vidim, slišim, začutim okrog sebe. Želim, da pesmi zvenijo resnično – tudi če niso neposredno moja zgodba, so zagotovo del resničnega sveta.

Kaj želiš s pesmijo sporočiti poslušalcem? Da je ljubezen včasih slepa, a da ostajaš zvest sebi?

Da. Ljubezen zna biti slepa, zmedena, boleča. Ampak ključno je, da ne izgubiš samega sebe. Včasih se ujameš v odnos, ki te spreminja, ki te tlači, in pozabiš, kdo sploh si. S to pesmijo sem želel spomniti sebe – in druge – da moraš ostati zvest sebi in svojim vrednotam, tudi če te čustva včasih povlečejo v napačno smer. Zadnje čase so popularne psemi, katerih videospoti so polni golote, krasijo pa jih površinska besedila z neskončnostjo ponavljajočih se besed, ti pa si se odločil za nasprotno.

Mislim, da imamo tega že dovolj. Tudi sam sem, ko sem bil mlajši, govoril, repal in pel o lepih puncah, dragih avtomobilih, zabavah ... ampak danes čutim, da to preprosto nima več pravega učinka. Ljudje si želijo nekaj več. Nekaj, kar jih ustavi in zadene. In jaz čutim odgovornost, da jim dam še drugo plat – tisto, ki pokaže, da življenje ni samo površina, ampak tudi vsebina. Seveda, vsak ima rad dobre avte in lepe punce, ampak to še zdaleč ni vse v življenju.

Videospot je črno-bel. Ima to kakšen simbolni pomen? Kako je nastal?

Črno-bel spot ni bil prvotna ideja. Ampak ko sem ga pozneje gledal z distance, me je nekaj prešinilo. Sem zelo čustven in impulziven človek – ko nekaj začutim, to naredim brez razmišljanja. In v tistem trenutku sem vedel: ta spot mora biti črno-bel. Barve bi bile preveč. Ta zgodba mora biti surova, iskrena, brez bleščic. Črno-belo je poudarilo emocijo in dalo pesmi tisto težo, ki si jo zasluži.