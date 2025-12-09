Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Zaradi viralnega trenda pesem Jess Glynne postala britanska pesem leta

London, 09. 12. 2025 12.18 | Posodobljeno pred 15 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
A. J.
Komentarji
0

Pesem Jess Glynne Hold My Hand, prvotno izdana leta 2015, je doživela nov val priljubljenosti na TikToku zaradi viralnega trenda. Kot zvočno podlago so jo uporabili na družbenih omrežjih za 6,6 milijona posnetkov, pevka pa je ob tem poudarila: "Družbena omrežja so pomembna za umetnike."

Še en dokaz, da imajo družbena omrežja ogromen vpliv in veliko moči, je zgodba o pesmi Hold My Hand priljubljene pevke Jess Glynne. Imenovana je bila namreč za britansko pesem leta, zahvale pa gredo TikTok trendu.

Verjetno ni spletnega uporabnika, ki v preteklih mesecih ne bi slišal za viralni trend 'nothing beats a Jet2Holiday'. Gre sicer za uspešnico Jess Glynne iz leta 2015, ki so jo skozi leta povezovali z oglasi za počitniška podjetja, novo življenje pa so ji vpihnili prav uporabniki TikToka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ti so jo začeli uporabljati kot zvočno podlago za šale na račun lastnih počitniških neuspehov, potovalnega kaosa in številnih nezgod, dokler ni pesem postala viralna, spletni uporabniki pa so jo doslej slišali že ničkolikokrat. Zdaj je prejela naziv britanske in svetovne pesmi letošnjega poletja na TikToku, po podatkih pa so jo kot zvočno podlago na družbenih omrežjih uporabili za približno 6,6 milijona videoposnetkov. Te so si uporabniki ogledali več kot 80 milijardkrat. Prav tako si je pesem zagotovila drugo mesto na lestvici 20 najboljših svetovnih pesmi TikToka leta 2025.

Jess je pesem prvotno izdala pred več kot desetletjem in je bila njen prvi singel, ki jo je umestil na sam vrh lestvic poslušanosti. 36-letnica je povedala, da se "počuti blagoslovljeno", ker je na družbenih omrežjih dosegla tolikšen vpliv. "Najbolj neverjeten občutek je vedeti, da je po desetih letih pesem, ki mi toliko pomeni in je zaslužna za moj glasbeni preboj, zdaj znova razlog za praznovanje," je povedala navdušeno Jess.

Jess Glynne
Jess Glynne FOTO: Profimedia

Izpostavila je tudi neizmerno veselje, da je trend z družbenih omrežij tej pesmi "dal novo življenje" in da jo "zaradi njene priljubljenosti med poslušalci zdaj na koncertih najraje zapoje." Ob tem je dodala, da ji je priljubljenost trenda pokazala, kako pomembna so lahko družbena omrežja za umetnike. Zdaj jih vidi tudi "kot neverjeten način za dostop do poslušalcev in interakcijo z njimi."

"Videti, kako se je pesem ponovno povezala z mlajšo generacijo in kako so jo vsi slišali prvič - to je preprosto neverjetno," je vesela pevka.

Jess je zaslovela leta 2014, ko je v sodelovanju s skupino Clean Bandit izdala pesem Rather Be, nato pa sta z Route 94 s skladbo My Love dosegli prvo mesto na britanskih lestvicah. Leta 2015 je izdala svoj prvenec I Cry When I Laugh, ki je prav tako dosegel prvo mesto.

Družbena omrežja so 'obudila' tudi številne druge pesmi

Uporabniki so ponovno odkrili pesmi, kot so Breakin' Dishes Rihanne iz leta 2007, Let Down Radiohead iz leta 1997 in Rock That Body skupine Black Eyed Peas, izdana leta 2010.

Toda pesem Pretty Little Baby pokojne Connie Francis je premagala vse in osvojila naziv svetovne pesmi leta na TikToku, šest desetletij po izdaji leta 1962.

Pesem je bila uporabljena več kot 28 milijonov krat in je pogosto spremljala prijetne videoposnetke o hišnih ljubljenčkih, družini in odnosih.

jess glynne tiktok viralno
Naslednji članek

Luka Sešek: Ustvarjanje glasbe je zame zelo naraven proces

SORODNI ČLANKI

Demi Lovato poustvarila najbolj viralno šalo o sebi

Cristiano Ronaldo opazil preobrazbo hrvaške vizažistke

'Žal mi je, da sem jima obrnila življenji na glavo'

Viralno poročilo Cie: Nezemljani sovjetske vojake spremenili v kamnite stebre

Odziv Selene Gomez po obranjenem strelu Messija postal viralen

Tom Holland z igralskima kolegoma poustvaril viralno šalo

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385