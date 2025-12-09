Zaradi viralnega trenda pesem Jess Glynne postala britanska pesem leta

Pesem Jess Glynne Hold My Hand, prvotno izdana leta 2015, je doživela nov val priljubljenosti na TikToku zaradi viralnega trenda. Kot zvočno podlago so jo uporabili na družbenih omrežjih za 6,6 milijona posnetkov, pevka pa je ob tem poudarila: "Družbena omrežja so pomembna za umetnike."

Še en dokaz, da imajo družbena omrežja ogromen vpliv in veliko moči, je zgodba o pesmi Hold My Hand priljubljene pevke Jess Glynne. Imenovana je bila namreč za britansko pesem leta, zahvale pa gredo TikTok trendu. Verjetno ni spletnega uporabnika, ki v preteklih mesecih ne bi slišal za viralni trend 'nothing beats a Jet2Holiday'. Gre sicer za uspešnico Jess Glynne iz leta 2015, ki so jo skozi leta povezovali z oglasi za počitniška podjetja, novo življenje pa so ji vpihnili prav uporabniki TikToka.

Ti so jo začeli uporabljati kot zvočno podlago za šale na račun lastnih počitniških neuspehov, potovalnega kaosa in številnih nezgod, dokler ni pesem postala viralna, spletni uporabniki pa so jo doslej slišali že ničkolikokrat. Zdaj je prejela naziv britanske in svetovne pesmi letošnjega poletja na TikToku, po podatkih pa so jo kot zvočno podlago na družbenih omrežjih uporabili za približno 6,6 milijona videoposnetkov. Te so si uporabniki ogledali več kot 80 milijardkrat. Prav tako si je pesem zagotovila drugo mesto na lestvici 20 najboljših svetovnih pesmi TikToka leta 2025. Jess je pesem prvotno izdala pred več kot desetletjem in je bila njen prvi singel, ki jo je umestil na sam vrh lestvic poslušanosti. 36-letnica je povedala, da se "počuti blagoslovljeno", ker je na družbenih omrežjih dosegla tolikšen vpliv. "Najbolj neverjeten občutek je vedeti, da je po desetih letih pesem, ki mi toliko pomeni in je zaslužna za moj glasbeni preboj, zdaj znova razlog za praznovanje," je povedala navdušeno Jess.

Izpostavila je tudi neizmerno veselje, da je trend z družbenih omrežij tej pesmi "dal novo življenje" in da jo "zaradi njene priljubljenosti med poslušalci zdaj na koncertih najraje zapoje." Ob tem je dodala, da ji je priljubljenost trenda pokazala, kako pomembna so lahko družbena omrežja za umetnike. Zdaj jih vidi tudi "kot neverjeten način za dostop do poslušalcev in interakcijo z njimi." "Videti, kako se je pesem ponovno povezala z mlajšo generacijo in kako so jo vsi slišali prvič - to je preprosto neverjetno," je vesela pevka. Jess je zaslovela leta 2014, ko je v sodelovanju s skupino Clean Bandit izdala pesem Rather Be, nato pa sta z Route 94 s skladbo My Love dosegli prvo mesto na britanskih lestvicah. Leta 2015 je izdala svoj prvenec I Cry When I Laugh, ki je prav tako dosegel prvo mesto.

