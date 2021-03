Nekoč je v Kranju bil KLG ...

Klub ljubiteljev glasbe (KLG)v Kranju je pravzaprav "moj letnik", kar pomeni, da njegov nastanek sega v leto 1975. Konec sedemdesetih in začetek osemdesetih prejšnjega stoletja je bil brez dvoma čas, ki je Slovenija skozi velika vrata vstopila v nove smernice glasbe, pa naj gre to za pank, ko so leta 1980 Pankrtiizdali svoj prvenec Dolgcajt, pa vse do kantavtorjev tipa Tomaž Pengov, Tomaž Domicelj, Andrej ŠifreraliJani Kovačič, pa vse do jazza, kjer je kraljeval saksofonist Tone Janša s svojim kvartetom, hkrati pa je bil to tudi čas, ko se pojavile bolj alternativne zasedbe tipa Srp, kjer je bil vokalistGojmir Lešnjak Gojc in igral tudi na fagot, pa do prog-rock, jazz rock zasedb tipa Predmestje, Izvir, Begnagrad oz. folk rock dua Sedmina z Melito in Venom Dolencem, ali pa posebneži Kladivo, konj in voda, v kateri se je kalila izvrstna pevka Damjana Golavšek.

Da je bila glasbena ponudba pred štirimi desetletji pestra in da je prišla med ljudi, ki so bili dovolj odprtih glav in umov, pa je s svojim delovanjem zagotovo skrbel tudi kranjski KLG. Ta je med svoje člane tako posredoval od klasike, folka, rocka, pa vse do avatgarde, hkrati pa so se v eni od legendarnih kranjskih kleti odvili številni tematski večeri, dogodki, na nekaterih drugih prizoriščih pa tudi nastopi domačih in tujih glasbenih veličin, ki so se zgodile v njihovi organizaciji.

V najbolj plodnih letih, med 1977 in 1984, so izdajali tudi glasilo KLG, sicer pa velja poudariti, da so se pod njihovo organizacijo odvili koncerti zasedb kot soPankrti, Buldožer, Srp, Begnagrad, Šarlo akrobatakot tudiBrecljainFea, Domicelja, Šifrerja, Mežka itd. KLG je bil unikaten v svojem prispevku h klubski kulturi na Slovenskem in tudi v širšem prostoru, v glasilu pa je prve stripe objavljal tudi kasneje eden najboljših slovenskih striparjev Zoran Smiljanić, ki je tam med drugim objavil kulten strip Hiša Metoda Trobca.

Kot v spremni besedi pove urednik zbornika Boris Bogataj, gre za "izjemen pomnik časa, ki opominja in hkrati zavezuje," saj nas spomni na čas, ko je bila klubska glasbena scena drugačna kot je danadanes, ko je bila (pred korono), praktično na "škrgah", sloneča na entuziazmu nekaterih posameznikov, ki so bili večni boj z lokalnimi oblastmi. Medtem, ko je bilo pred toliko desetletji po Bogatajevih besedah "vse drugače, od razumevanja, pa do dejanj in zvedavnosti in odločnosti, da bi karkoli spremenili in obogatili in tako nehote zaznamovali tisti čas".