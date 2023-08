Nekoč tekmici, danes prijateljici: Miley in Selena na isti dan z novima pesmima

Miley Cyrus in Selena Gomez že od mladih nog hodita po podobni karierni poti. Kot najstnici sta bili najbolj prepoznavna Disneyjeva obraza svoje generacije, po igralskih in glasbenih vodah pa uspešno plujeta tudi sedaj, ko sta že obe pihnili 30. svečko na rojstnodnevni torti. Nekoč tekmici, ki se nista borili le za pozornost oboževalcev, temveč tudi za srce glasbenika Nicka Jonasa , sta danes dobri prijateljici. To dokazujeta tudi s tem, kako sta se soočili z dejstvom, da bosta 25. avgusta obe izdali novi pesmi.

Obe sta na svojih Instagram profilih delili izsek iz ene izmed epizod priljubljene najstniške serije Hannah Montana, kjer sta se kot rivalski pop zvezdnici zbadali glede glasbe. "Miley in jaz bova kmalu izdali nova singla in to na isti dan. Prijateljici sva vse od mladih let. Veselim se 25. avgusta," je zapisala Selena, medtem ko je Miley v podobnem slogu dejala: "Selena in jaz kmalu izdajava najina nova singla. Nekoč sva bili mladi."

Pevki in igralki sta se pri zapisih poigrali z naslovoma novih pesmi. Gomezova bo namreč izdala svojo pesem z naslovom Single Soon, medtem ko se bo naslov pesmi Miley Cyrus glasil Used to be Young. Prijateljska poteza zvezdnic je navdušila uporabnike na spletu, predvsem tiste, ki so odraščali ob njunih serijah.