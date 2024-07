Nemara naš naj bolj uspešni ustvarjalec hiphopa brutalno nad škodljivce

Cuker III je še drugič zapored izboljšano nadaljevanje serijala našega bržčas najbolj oziroma enega od komaj dveh res uspešnih slovenskih raperjev, še prej producentov hiphopa. ACSVG je zdaj s Cukri pri trilogiji. Ob tem je kaj malo verjetno, da bo ostalo pri tej. Cuker v 2024 prinaša dosledno minimalistično zvočno poetiko. Praktično vsem songom beat narekuje izrazito upočasnjena ritmična zanka. V primeru neformalno hitovskega odmerka Hall of Fame pa gre zgolj za ponavljajočo sladkobno klavirsko frazico ali vokalno kaloričen vzorec, prevzet iz kake obskurne euro-pop uspešnice. Opisujoč praktično (hiphopaška) nebesa oziroma zgodnjo jutranjo idilo iz prigozdne trate, z žuborenjem bližnjega potočka, tiho radostnico ptic pevk z zvedavim ranljivim bambijem kot neizbežnim središčnim motivom tega (kičasto perfektnega) prizora, se zdi vse, kar sledi, skoraj šokantno. Skoraj pa samo zato, ker slogovno navdihujoče razgledani raper tudi čez-in-čez albuma Cuker III nastopi tiho, pomirjeno, malodane blaženo. Toda kar pesnik pove, nikakor ni odsotno. Od nekdaj pretkano skrivnostni Emiljo Cassagrande (ex Emiljo A.C., ex Emiljo98), štajerski producentski veteran – čeprav šele v poznih dvajsetih – naslavlja izključno neznanega samooklicanega heroja. To je, seveda, lik povprečnega slovenskega raperja. Pogosto svojo tarčo tudi multiplicira, tako da surove strele v čelo (njihove družice pač boleče intenzivne curke po ejakulaciji v največjo obrazno votlino) kasirajo nepretrgoma. ACSVG-jeva namenska seksualna eksplicitnost naj, nedvomno, močno skrbi starše mladoletnih otrok! Raper z motiviko ne popušča, prav enako pa kontrastno vztraja pri svoji na pol odsotni naraciji, saj v nekaj sekvencah že kar nevarno spominja na pridigo z nekaj bevandami podkrepljenega lokalnega župnika. Raba štajerskega dialekta Cuker III še hitreje privede do sarkastičnih grotesk, ki nepovratno stimulirajo salve smeha. Vmes se ACSVG spomni tudi težjih trenutkov iz svoje ustvarjalne, finančne in intimne zgodovine, celo pretresljive smrti v družini. Tako kot mičen motiv najslajše sorte, pa tudi kot izvedbena, natančneje spretna vokalna asistentka avtorja pri projektu ves čas spodbuja vdano mu dekle. Na ravni lirične gradnje raper zdaj uporabi bolj celovito vezane pripovedne sklope, zdaj z nizanjem fragmentiranih izrekov in misli suvereno sestavlja, kot pravimo, raw-rap content (surovo rap vsebino oziroma raper z njo zapriseženo ostaja na slogovni veji, imenovani raw-rap). ACSVG se nemalokrat zateče tudi k romantično ukrivljenim opazkam, čeravno so te še naprej iz globin bazena klasičnega raperskega bojevništva, iz dis- ali iz sekcije dis-respect (omalovaževanje, nasprotje občudovanja), torej iz klasičnega, temeljnega raperskega arsenala. Eden od najbolj izstopajočih takih verzov je Nebeški namen: nikoli ne boš eno od večjih imen. Ali pa neposredna kolegialna ultra-nekorektnost, Poslušu sn tvojo plato, pa (sn) vse komade skipnu. Docela nenavadni so vskoki osmih gostujočih raperjev. Ti se zvrstijo v sedmih komadih na albumu Cuker III, ki vključuje štirinajst posnetkov. Dvodelno ležernost Kak za fuck zaupaš fiendu ACSVG sprva prepusti Valu Fürstu, polovici ljubljanskega dvojca PTČ, ob tem, da gostitelj pesem po ostrih, očitno namenjenih ogovorjenemu (ne)znancu, v svojem značilnem slogu sklene z utrujenim šepetom podobnim številnim Notoriousa B.I.G.-ja oziroma Marlona Branda. Prav tako raritetna in hkrati bizarna izpade kombinacija Črni oblaki, v katero je ACSVG zvabil kolega Cazzafuro in priljubljeno hiphop-soularko Masayah. Podoben pripovedni raw-raperskih štih je v slovenščini pred nekaj sezonami na svojem tu pohvaljenem prvencu Avtoportret, resda občutno bolj introvertirano in nežno, zrisal tudi medvoški raper Wugla. Cuker III ni za vsakega. Za vse poklicane, in še zlasti za vse tiste nevljudno povabljene, pa je novi albumski zavitek raperja in producenta – meddrugim tudi sodelavca slavnega detroitskega raperja Boldyja Jamesa/namignjeni song Catch A Hat ni del pričujočega dela – nekaj, česar ne smejo preslišati. Marsikaj trojno-cukrastega tako tudi dojamejo ter se s tem kaj obče-koristnega še naučijo.

Ocena: 5