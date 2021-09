Nemogoča ljubezen Malume in Natti Natashe

"Maluma se je do mene obnašal grdo. Dekleta, kaj bomo naredile?" S temi besedami je napovedala njuno skupno sodelovanje. Nato pa tik pred izidom videospota za novo pesem dejala: "Poglejmo, kdo je odgovoren za to Imposible amor oziroma v prevodu Nemogočo ljubezen."

Vsem že dobro znani kolumbijski zvezdnik Maluma in Dominikanka Natti Natasha , ki se lahko pohvali z uspešnico Sin pijama , sta na družbenih omrežij v zadnjem tednu počasi razkrivala in napovedovala, da sta skupaj nekaj ušpičila. Oba sta delila fotografijo, na kateri srkata čaj ali kavo, Natti pa je svoje sledilce na Instagramu nagovorila:

Tudi Maluma je delil delček spota, Natti pa mu je v komentar pod objavo zapisala verz iz pesmi: "Nemogoče te je spremeniti." In zraven dodala simbol za zlomljeno srce. Pesem namreč govori o toksičnem odnosu zaljubljenega para, videospot pa so posneli prejšnji mesec v Miamiju, in sicer pod režijsko taktirko Marlona Peñe .

Pesem Imposible amor je mesto našla na Nattijinem drugem albumu NattiVidad, ki ga je naslovila po sebi in hčerki Vidi Isabelle. Na albumu je 16 pesmi, med njimi poleg Imposible amor še Noches en Miami, Me Felicito, Fue Tu Culpa in druge ter dueti, kot so Ram Pam Pam feat. Becky G, in Antes que salga el sol feat. Prince Royce.