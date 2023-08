Nemški heavy metal festival za prihodnje leto razprodan v rekordnem času

Vstopnice so tako razprodali leto dni pred začetkom festivala, ki bo potekal od 31. julija do 3. avgusta. Vse vstopnice so bile v celoti razprodane v rekordnem času, le v štirih urah in pol, so nedavno sporočili organizatorji.

Lani so v predprodaji vseh 85.000 vstopnic za letošnji festival prodali v slabih petih urah."Še posebej po težkem začetku festivala to poletje, ko nekateri iz naše metalske skupnosti niso mogli biti z nami, zelo cenimo, da nam skupnost stoji ob strani in drži skupaj," so poudarili organizatorji. "Dejstvo, da je pošlo vseh 85.000 vstopnic, je preprosto neverjetno," so še sporočili.

Wacken Open Air 2023 se je končal preteklo nedeljo zvečer z 61.000 ljubitelji metala. Po besedah organizatorjev je bilo letos občutno manj obiskovalcev od prvotno pričakovanih 85.000. Zaradi vremenskih nevšečnosti in blata na prizorišču festivala so bili organizatorji letos zaradi varnosti prvič v zgodovini prisiljeni, da so zaustavili prihod obiskovalcev na festival.

Organizatorji so za 33. festival prihodnje leto tudi že napovedali prvih 33 zasedb – med njimi bo nemška rock skupina Scorpions, ki je na Wacknu nastopila že leta 2012. Predvideni so med drugim še nastopi skupin Amon Amarth, In Extremo, Blind Guardian in Knorkator.