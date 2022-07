Nemški hit obtožen seksizma, v razpravo vpleten minister za pravosodje

Nemška uspešnica poletja, ki sta jo 13.maja na spletni platformi YouTube izdala DJ Robin in Schuerze, je zaradi svoje vsebine in videospota razdvojila javnost. V perečo debato o primernosti pesmi se je vključil celo nemški minister za pravosodje Marco Buschmann. In zakaj je Layla tako problematična? Pesem ima med drugim refren z besedilom, ki se glasi: "Imam bordel in moji madam je ime Layla. Je lepša, mlajša, bolj seksi." Na videoposnetku skladbe sta ob tem prikazana dva mlada moška, ki prispeta v novo mesto in srečata opevano Laylo, ki jo v videospotu uprizori moški, oblečen v žensko.