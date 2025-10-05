Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Nena prvič v Sloveniji: Življenje je lepo

Ljubljana, 05. 10. 2025 14.44 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Boštjan Tušek
Komentarji
12

Nena, s pravim imenom Gabriele Susanne Kerner, je letos dopolnila 65 let ter prvič gostovala v Sloveniji. Že leta 1983 je dosegla svetovno slavo s pesmijo 99 Luftballons, obiskovalce v ljubljanskem Media centru pa navdušila z uspešnicami, odličnim vokalom ter popolnim zvokom, ki smo ga doslej slišali le malokrat.

Že kar nekaj časa je vsem "otrokom 80. let", ki s(m)o odraščali v tistem času in v svojih mladih letih kupovali nemško glasbeno revijo Bravo, ščemelo v glavah in ušesih, ko je na dan prišlo, da nas bo prvič obiskala nemška zvezdnica Nena. Njeni plakati so namreč krasili prenekatero steno odraščajočih najstnikov, četudi nikoli ni bila pretirana lepotica ali bi ji bilo kaj prida mar, ali je imela pobrite pazduhe ali ne. A to so bila pač 80. leta, ko je bilo vse malce drugače, ko je več kot izgled štel talent in ko so založbe dale priložnost mladim upom in so imele več potrpljenja in drznosti, ko je šlo za odkrivanje nečesa novega.

Gabriele Susanne Kerner, bolje poznana kot Nena, je maja dopolnila 65 let, njeni koncerti pa so (še vedno) vrhunsko doživetje.
Gabriele Susanne Kerner, bolje poznana kot Nena, je maja dopolnila 65 let, njeni koncerti pa so (še vedno) vrhunsko doživetje. FOTO: Miro Majcen

To je bil čas, ko je Nena že s prvim singlom Nur Geträumt, poleti leta 1982, dosegla nekaj deset tisočkratno naklado, čez noč postala zvezda, vsi pa so si jo zapomnili po njeni močni odrski prezenci, impresivnem vokalu ter seksi mini krilu. Prvi dve plošči sta poleg 99 Luftballons (v angleščini je bilo to 99 Red Balloons, čeprav je bend kasneje priznal, da je bilo prevajanje napaka), ponudila hite kot so Fragezeichen, Rette mich, Leuchtturm in Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Slednja je bila na tretjem albumu Feuer und Flame iz leta 1985. Ta je izšel tudi v angleški različici, a dejstvo je, da Neni nikoli ni uspel preboj v angleškem jeziku, temveč jo je tako Amerika kot preostali svet sprejela v izvirni nemščini, kar se je, čez prst rečeno, zgodilo samo še v dveh primerih, in sicer Avstrijcu Falcu z njegovo Rock Me Amadeus ter kasneje nemški zasedbi Rammstein, katere mednarodni vzpon se je pričel, ko je David Lynch njihove pesmi uporabil v svojem filmu Izgubljena cesta (1997).

Zgodba o pesmi 99 Luftballons je pravzaprav zelo zanimiva, saj je poziv k miru, obenem pa so "krivci" zanjo tudi Rolling Stonesi, saj se je ideja zanjo porodila prav na njihovem koncertu. Več o tej zgodbi boste lahko prebrali v našem intervjuju z Neno.

Zagotovo pa tudi drži, da Nena najbrž nikoli ni bila tako močno popularna drugje kot v nemško govorečih državah. Tudi na njenem prvem slovenskem koncertu se je zbralo nekaj najbolj gorečih privržencev, ki so v ljubljanskem Media centru zapolnili prve vrste pod odrom, ostali, večinom "otroci 80. let", ki so zdaj v najlepših srednjih letih, pa so morda celo nekoliko sramežljivo za silo napolnili preostalo dvorano. Začela je z dokaj nežno Liebe ist, nato pa takoj udarila z Nur Geträumt, po Willst do mit mir gehn in Licht je sledila Fragezeichen (vprašaj op. a.), po nekaj novejših vižah pa s(m)o lahko skakali na odlično Rette mich (Reši me op. a.), enega njenih največjih hitov. Po Wunder gescheh'n je na oder prišel njen sin Sakias Kerner in zapel mirovniško pesem Wir kommen in Frieden (prihajamo v miru op. a.), ko so se, na njeno željo, prižgale lučke na mobilnih telefonih.

Nena je izvedla vrhunski koncert v ljubljanskem Media centru, kjer so prišli na svoj račun vsi nostalgiki po glasbi 80. let prejšnjega stoletja.
Nena je izvedla vrhunski koncert v ljubljanskem Media centru, kjer so prišli na svoj račun vsi nostalgiki po glasbi 80. let prejšnjega stoletja. FOTO: Miro Majcen

Opaziti je bilo, da so nekatere pesmi, ki jih je izvedla v nekoliko predrugačeni ali akustični različici, niso imele toliko efekta kot tiste bolj udarne, saj je 9-članski spremljevalni bend sicer opravil odlično delo, za povrhu pa je bilo to verjetno eden zvočno najbolje zvenečih koncertov na tem prizorišču do zdaj. Nena se je ves čas zelo trudila, da bi vključila občinstvo, tako s petjem kot mahanjem z rokami, kar pa ji je uspevalo le delno, saj je (bržčas) 40. ali 50-letnike malce težje zmotivirati kot najstnike ali pol toliko stare koncertne obiskovalce.

Postregla je z uspešnicami kot so 99 Luftballons, Rette Mich, Fragezeichen ter Irgendwie, irgendwo, irgendwann.
Postregla je z uspešnicami kot so 99 Luftballons, Rette Mich, Fragezeichen ter Irgendwie, irgendwo, irgendwann. FOTO: Miro Majcen

Za sam vrhunec uradnega dela je prihranila skladbi Leuchtturm, ki jo je prelila v Blitzkrieg Bop Ramonesov, ko so na svoj račun prišli vsi (nekdanji) pankerji po duši, ter seveda mogočno 99 Luftballons, ki se je zaključila z "na na na ..." pepevalnim zaključkom "beatlesovske" himne Hey Jude. Dodatek je postregel še s tremi pesmimi Irgendwie, irgendwo, irgendwann, združevalno Wir gehören zusammen ter sklepno Alles neu.

"Življenje je lepo, še vedno smo živi," je proti koncu koncerta izjavila zvezdnica, ki ostaja v izvrstni vokalni formi.
"Življenje je lepo, še vedno smo živi," je proti koncu koncerta izjavila zvezdnica, ki ostaja v izvrstni vokalni formi. FOTO: Miro Majcen

"Življenje je lepo, še vedno smo živi," je pomenljivo proti koncu koncerta dahnila pevka, ki roko na srce, poje in izgleda odlično, vitalno, za povrhu pa je polna življenja in pozitive. Njen prvi koncert v Sloveniji je bil naravnost odličen, po drugi strani pa bi si, glede na videno in slišano, zaslužila nekoliko boljši obisk in odziv, a je tudi res, da se je na ta specifičen večer dogajalo kup koncertov in je bilo najbrž veliko ljudi v dilemi, katerega obiskati, vsak pa se je seveda odločil, kakor se je pač odločil ...

nena koncert ljubljana pevka
Naslednji članek

Nova serenada benda MRFY

KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sandi101
05. 10. 2025 16.39
+1
Nostalgija 80'ih, ki še vedno povozi vse novo sranje ...
ODGOVORI
1 0
ata_jez
05. 10. 2025 16.38
Najboljše lokacije je pustila z akonec. Pohvalno. 😁
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
05. 10. 2025 16.33
Aktualno 2925! 99 Luftballon (Nena) : Imaš kaj časa zame? Potem ti zapojem pesem o 99 Balonov. Na poti proti obzorju. Ali misliš name prav zdaj? Potem ti zapojem pesem o 99 Balonov In da nekaj takega izvira iz nečesa takega. 99 pilotov reaktivnih letal Vsak je bil velik bojevnik Mislili so, da so kapitan Kirk Bil je velik ognjemet Sosedje niso razumeli In so se takoj razburili Streljali so proti obzorju Na 99 balonov. 99 vojnih ministrov Vžigalice in plinske kanistre Mislili so, da so pametni ljudje. Že slutijo velike dobičke Vpili so "Vojna!" in si želeli oblasti Kdo bi si mislil? Da bo prišlo do tega Zaradi 99 balonov. Zaradi 99 balonov. 99 let vojne Ni pustilo prostora za zmagovalce Ni več vojnega ministra In ni več pilotov reaktivnih letal Danes hodim naokoli Vidim svet v ruševinah Našel sem balon Pomisli nase in ga pusti, da poleti."
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
05. 10. 2025 16.33
Popravek: 2025
ODGOVORI
0 0
wsharky
05. 10. 2025 16.22
+2
Nena, Laura, Samantha in Sabrina to nas je moške ščemelo med nogami
ODGOVORI
2 0
Pfolca
05. 10. 2025 15.56
+4
Nena, .... polepšala si mi vsakdan v mladosti in še dandanes si na vsaki moji "playlisti", "Irgendwie, irgendwo, irgendwann", s Kim pa sta sploh bili vedno top
ODGOVORI
4 0
YouRangMyLord
05. 10. 2025 15.56
+6
80ta, zlata leta glasbenih hitov in projektov. Tudi Nena je ena izmed njih.
ODGOVORI
6 0
bohinj je zakon
05. 10. 2025 15.39
+9
Nena in LČuftbalon........65 let. Ni fer. Taka frklja kot je bila......se ne bi smela nikoli postarati. Osvojila je naša srca.
ODGOVORI
9 0
zajfa
05. 10. 2025 15.28
+13
Nostalgija 80'ih, ki še vedno povozi vse novo sranje ...
ODGOVORI
13 0
but_the_ppl_are_retarded
05. 10. 2025 15.57
+4
Sploh sedaj, če veš o čem govori pesem 99 LB.
ODGOVORI
4 0
Grande cojones
05. 10. 2025 15.18
+11
Nena je ikona in super ženska!
ODGOVORI
11 0
Naiskreni
05. 10. 2025 15.18
+2
Warlock so bili na metalcampu btw.. Nena je bila tudi zravn. Mislim da ne samo 1x 🤣🤣🤣
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256