Nenadna smrt glasbenice in didžejke Sophie

Po besedah njene založbe in tiskovne predstavnice Ludovice Ludinatrice je bila Sophie v Atenah, v Grčiji. Glasbenica se je povzpela, ker je želela opazovati polno luno, ter ji je pri tem spodrsnilo in je padla. Padec je bil zanjo usoden. Umrla je 30. januarja okrog četrte ure zjutraj po lokalnem času.

Ljubitelje elektronske glasbe je pretresla novica, da je umrla Sophie , ki je veljala za izjemno umetnico in producentko v svetu elektronske pop glasbe. 34-letnica je sodelovala z Madonno, Nicki Minaj, Camilo Cabello, Charli XCX, Vinceom Staplesom, Kim Petras in mnogimi drugimi.

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je v Atenah, kjer je živela, to jutro ob približno 4. uri v nepričakovani nesreči umrla glasbenica in producentka Sophie," je zapisala njena ekipa, ki je javnost pozvala k spoštovanju zasebnosti njene družine.

Tiskovni predstavnik policije je za Associated Press (AP) potrdil, da je Sophie padla z balkona stanovanja in da ne gre za sum kaznivega dejanja.

Zaslovela je s skladbami Bipp inLemonade, za svoj prvi album Oil of Every Pearl's Un-Insides pa je bila nominirana za glasbeno nagrado grammy. S tem je postala prva odkrito transspolna glasbenica, ki je bila nominirana za najboljši elektronski album, in se tako zapisala v zgodovino. Svojo pravo identiteto je razkrila šele leta 2017.