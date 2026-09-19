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Glasba

Neo-soul šampionka do manj pompozne zmage

Ljubljana, 19. 09. 2026 11.05 pred 51 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Matjaž Ambrožič
NOVA Matjaž Ambrožič

Namenska albumska razvlečenost

JHENÉ AIKO - Westside Whimsy

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Prvenec Souled Out je predstavila natančno pred štirinajstimi leti, le dve pomladi po prelomnem albumskem metu tedanjega neo-soul superprvaka nove generacije Franka Oceana. Medtem ko se je nadarjeni Ocean zaradi udobja življenja v senci žarometov za glasbeno sfero najbrž za vedno izgubil, se je zdelo, da bo jata njegovih sodobnic diskografsko bolj ambicioznih. Toda Jhené Aiko in SZA sta poleg Kelele, Summer Walker in peščice drugih nebeško zvenečih soulark s sanjavo naracijo, nežno ritmiko ter občasnim rapanjem na trapersko nevsiljivih beatih tudi s predstavitvami novih solističnih izdaj ostali raje zadržani. Izrazite izjeme ob tem razmisleku predstavljajo sporadična gostovanja in dueti taiste skupine vokalistk na posnetkih slogovnih kolegov, pop zvezdnikov ali raperjev.

Westside Whimsy je četrti veliki naslov v zbirki Aikove, Kalifornijke špansko-japonsko-indijanskega rodu. Album se odpira počasi. Breztežnostno izzveni celo kombinacija Love Bomb, v kateri se kot neznaten pojavi raper Ab-Soul. Delo, ki vključuje poštenih 20 napevov, se poslušalcu razpre šele s temo Ceiling, v kateri naj bi Aikova nastopila kot freestylerka oziroma improvizatorka. Nothing Nice to Say je tako, čeravno šele šesta zaporedna na predvajalni listi, prva melodijsko bolj karakterna tema. Nasledi jo He Belongs, kjer Jhené Aiko manj atraktivno (še kar naprej) pojoče prehiteva samo sebe. Ta pevkin izrazni tip, ki bi ga lahko označili kot latentno rapanje, prevladuje še v duetu s Tygo (Like, Whatever). Šele drugi del pesmarice z resnično žlahtnima komadoma Don't Be That Guy in očarljivo jazzovsko navdahnjenim Neighbors (Larry June, znan kot laid-back raper in producent, je kot hvaležen gost takoj prepoznan) pridobi prepotrebno krepostnost, če ne kar budnost. Zelo prepričljiva je tudi tista So Good, kjer svoje pove Kendrick Lamar, pri čemer je vložek ultraslavnega raperja skoraj generičen, medtem ko ima hitič malodane preveč popu podrejen refren. Westside Whimsy je idealen za samorefleksivne jesenske sprehode, za pristanek v mošnji najboljših izdaj leta - kar se je od Aikove morda potiho celo pričakovalo - pa tole pač ne bo.

Ocena: 4

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poslušalnica JHENÉ AIKO Westside Whimsy glasba album

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KOMENTARJI5

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osiveli_ritmični_gimnastik
19. 09. 2026 11.41
Pozdravljena, upam da sta veselo onanirala - kot vsak vikend med ta prvimi.
Odgovori
-4
0 4
Diego14
19. 09. 2026 11.40
Evo ga...spet ta
Odgovori
+2
2 0
Homer.Simpson
19. 09. 2026 11.26
Pozdravljeni dragi moji zvesti oboževalci, ta model bi - glede na njegov videz in njegov emšo - moral biti v kakšnem domu za ostarele, ne pa da tukaj objavlja traparije. Čaw čaw feni moji
Odgovori
+4
4 0
Homer.Simpson
19. 09. 2026 11.24
Verjamem, da je ta model z nagravžnimi očali tudi danes onaniral ob moji slikici.
Odgovori
+4
4 0
Homer.Simpson
19. 09. 2026 11.20
Saj ne moreš da verjameš.
Odgovori
+4
4 0
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