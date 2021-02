Nepozabnih petnajst let kariere Nine Pušlar

Priljubljena pevka je ob 15. obletnici kariere večtisočglavo občinstvo navdušila z novimi aranžmaji svojih največjih hitov, na ekskluzivnem jubilejnem koncertu pa se ji je 'mimogrede' pridružil tudi Matjaž Robavs. Dogodek je potekal na Bledu, v pesmih pa so lahko poslušalci zaradi trenutne situacije uživali kar po spletu.

Na tisoče gledalcev, ki so koncert spremljali v živo po spletu, je Nino Pušlar zasulo z rekordnim številom komentarjev, ob objavljanju posnetkov oboževalcev in kolegov glasbenikov pa so skorajda pregorela družbena omrežja.

icon-expand Nina Pušlar na koncertu ob 15. obletnici kariere. FOTO: Matic Kremžar

"Po enem letu brez koncertov in tempa, kot smo ga bili vajeni pred tem, sta bila mesec intenzivnih priprav, iskanja tehničnih rešitev in osveževanja aranžmajev ter izvedba nastopa kar velik izziv. A vesela sem, da smo ga sprejeli in da smo se očitno dotaknili občinstva, nas je zasulo s pozitivnimi sporočili, komentarji in pohvalami,"je po svojem prvem in – če bo njena želja uslišana – tudi edinem spletnem koncertu povedala zadovoljna Nina. "S tem koncertom sem zaokrožila 15 let svojega glasbenega ustvarjanja in tudi v teh časih dala publiki nekaj lepega. A to ni bilo darilo le zanjo, ampak tudi zame in za vse, ki smo bili vpleteni v izvedbo tega res posebnega nastopa,"je še dodala. Svoj jubilejni koncert je Nina ob spremljavi osemčlanskega benda in nekajkrat tolikšne tehnične ekipe izvedla na eni najznamenitejših slovenskih turističnih točk. Izbira blejskega Grand Hotela Toplice ni bila naključna, saj je tam že posnela video za novo verzijo pesmi Ni ona, ki ga je decembra predstavila ob 15-letnici zmage v Bitki talentov.

icon-expand Glasbeni dogodek se je odvil na Bledu. FOTO: Matic Kremžar

Naključna ni bila niti izbira gosta, ki se ji je pridružil v najintimnejši od treh scen, skozi katere se je sprehodila v dobro uro in pol dolgem nastopu. Z Matjažem Robavsom sta se skoraj 200-krat zaljubila v muzikalu Cvetje v jeseni, skupaj pa sta posnela tudi uspešnico Mimogrede, ki seveda ni smela manjkati na sinočnjem repertoarju.

"Z Nino in njenimi glasbeniki se imamo vedno resnično lepo, ker imamo res dobro medsebojno energijo in smo iskreni. Vesel sem, da je v svoje praznovanje vtkala tudi najin, zdaj že kar malo ikonični duet, ki je odlično zaživel tudi v tej vrhunski produkciji. Posnetki, scena, kadri ... to je bil vsebinsko zelo dobro zamišljen koncert, katerega del je bila tudi najina intimna zgodba,"je ob dogodku povedal Robavs.

icon-expand Nastopil je tudi Ninin glasbeni kolega Matjaž Robavs. FOTO: Matic Kremžar

Nina pa je izkušnjo opisala tako:"To je bil zahteven projekt in hkrati čudovita izkušnja, zdaj pa srčno upam, da prihajajo časi, ko se bomo lahko spet srečevali na običajnih koncertih, se veselili, peli in objemali."