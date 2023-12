Neprecenljivost prvenca dueta freekind.

Izjemnost albumu Since Always And Forever zagotavljata dve temeljni prvini. Na videz neznaten dvojec, torej le duet pevke/klaviaturistke in pevke/bobnarke zmore postreči s polno, kalorično, zvočno sliko izključno na račun osupljive glasbene razgledanosti. Če se nameniš študirati jazz glasbo, je razumevanje te, vključno s stilsko širino, nenazadnje zahtevano že na pragu akademije. Druga nič, manj pomembna iskra lastnost zasedbe freekind. pa je prostrano čustveno vsemirje Sare Ester Gredelj in Nine Korošak-Serčič, ki je v očitnem stalnem gibanju. In to sta mladi glasbenici naposled zelo elegantno pretočili tudi na prvi pravi album svoje ustvarjalne zveze. Senzibilni dekliški funky soul je na Since Always And Forever tudi oblikovno sila posrečen. Navkljub (še vedno pretežnemu) prepričanju, da naj bi bile mlajše generacije preveč zasanjane in manj pri stvari ipd., ravno songi zmernega in hitrega tempa na Since Always And Forever vehementno sesuvajo ukalupljene predsodke. Za nameček v komadih Bright Light, Found Love, Good Vibrations in še nekaterih Sara zajame netipično mehak, nežen, a vendarle pošten raperski modul. Čeravno je odločno poudarjen ženstven lesk celote, je balad med ducatom napevov v resnici le nekaj. Slednje podarjam namenoma. Album je odločno dinamičen, le mozaik, iz katerega ta sestoji, je droben, droben in zato še lepši, še bolj fascinanten. Since Always And Forever ni zgolj radiu prijazen in malenkostno tudi šampanjski funky-pop, pač pa veliko več. Poslušanje tega albuma ponuja povsem enako udobje, kot ga nudi opus Jessie Ware ali pa ga je nekoč klika vse od Lise Stansfield ali Matt Bianco. Obenem pa je ravno za starejša ušesa in s tem (samooklicane) audiofilske modrece ekspresija freekind. resnično lahko terapevtska. Odprti umi so sporočilnost popevk, kot sta Kind to Yourself in Vulerability, tako ali tako že doumeli. Verjamem tudi, da bi, hipotetično, prvenec dueta freekind. še kako strastno nadgradili tako gostujoči blues kot tudi hip hop glasbeniki. S slednjim kljub sorazmerni produkcijski premočrtnosti pohvalim tudi harmonske strukture, čeprav bodo te, v to sem prepričan, na bodočih partiturah freekind. še precej bolj drzne. Že junija izdani Since Always And Forever je mogočen in zelo dragocen zaklad, kakršen domači glasbeni fonoteki do zdaj še ni bil podarjen.

Ocena: 5