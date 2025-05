'Nepredvidene okoliščine': Shakira tik pred zdajci odpovedala koncert

Shakirin koncert, načrtovan v Bostonu, je bil "zaradi nepredvidenih okoliščin" odpovedan le nekaj ur pred predvidenim začetkom. Novico so organizatorji sporočili na družbenih omrežjih, kjer so sporočili, da odpade tudi koncert glasbenika Jasona Aldeana in skupine Brooks & Dunn , ki bi se moral odviti dan kasneje. "Vračilo denarja bo možno na mestu nakupa. Opravičujemo se za nevšečnosti," so dodali.

Organizatorji so v naslednjem obvestilu javnosti razkrili, da so bile med rutinskim pregledom prizorišča odkrite nepravilnosti, ki "niso bile v skladu s standardi". Pri tem nihče ni bil poškodovan, so še dodali. Pevka odpovedanega koncerta, ki bi se moral odviti v sklopu njene turneje Las Mujeres Ya No Lloran (Ženske ne jokajo več), ni javno komentirala.

To ni edini zaplet na Shakirini turneji. Pred časom smo poročali, da je bila na pevkinem koncertu v zvezni državi New Jersey oseba, okužena z ošpicami. Da bi lahko bolezen izbruhnila med širše prebivalstvo, so v opozorilu prebivalcem sporočili zdravstveni strokovnjaki in vse, ki sumijo, da bi lahko bili okuženi, pozvali, naj pred obiskom zdravnika pokličejo zdravstveno ustanovo in s tem zaščitijo ostale.