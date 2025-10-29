Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Nepričakovano sodelovanje: 'Ko je Saša prišla v studio, smo obnemeli'

Ljubljana, 29. 10. 2025 17.30 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
0

Se še spomnite fehtarskega izleta v Ameriko? Zdaj je končno jasno, kaj je čez lužo z njimi počela pevka Saša Lešnjek. Fehtarji predstavljajo še zadnjo pesem z drugega albuma z naslovom OpaCupa. Tokrat so k sodelovanju povabili Sašo, ki se je prvič preizkusila v narodnozabavnih vodah. Kot je povedal Matic Plevel, so obnemeli, ko je Saša prvič stopila v studio. Kako pa se je na vabilo k sodelovanju odzvala pevka?

Fehtarji predstavljajo še zadnji singel OpaCupa z drugega albuma Zan'ga dej. K sodelovanju pri omenjeni pesmi so povabili pevko Sašo Lešnjek, ki se je s tem prvič preizkusila v narodnozabavnih ritmih.

Pevko je skupini priporočil priznani glasbenik Matjaž Vlašič. "Saša je prišla v studio in mi smo obnemeli – je simpatična, pripravljena in nora vokalistka. Videospot je vsemu temu zgolj pika na i," je o sodelovanju povedal Matic Plevel.

Lešnjek je ob tem priznala, da se giba v povsem drugačnih glasbenih vodah, zato ponudbe ni nemudoma sprejela. Ideja se ji je zdela zabavna, ob tem pa potrjuje, da je veliko vlogo igral prav Vlašič. "Ne odhajam v narodnozabavno glasbeno zvrst, sem pa zelo vesela, ker je bila tudi zame to zelo lepa in pozitivna izkušnja," je dodala.

Videospot za skladbo so posneli v Dallasu. Fehtarji so namreč lani, ko je slovenski košarkar Luka Dončić še igral v Teksasu, obiskali eno od tekem, na katerih je zaigral Dončić, na potovanje pa so povabili še pevko. "To je bil edini komad, ki je dopuščal, da ga posnamemo na ameriških tleh. Mislim, da je super, saj je svež, drugačen. Gre za še nevideno vsebino, saj je bila Slovenija že z vseh kotov posneta," je razložil Plevel.

Kot neverjetno izkušnjo pa ima obisk ZDA v spominu tudi Lešnjek, saj poudarja, da brez te priložnosti najbrž nikoli ne bi obiskala Dallasa. "Zaradi tega je še toliko bolje, da sem videla ta njihov svet, ki je tako drugačen. Da pa smo spoznali Dončića, pa si nihče ne bi mislil. To je bila prelepa izkušnja, saj je zelo prijeten fant. Lepo nas je sprejel in vsi smo se zelo domače počutili," je še povedala.

fehtarji saša lešnjek opacupa glasba amerika
Naslednji članek

Thom Yorke o 'lovu na čarovnice' zaradi njegovih izjav o Izraelu: Ne dajo mi spati

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330