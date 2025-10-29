Nepričakovano sodelovanje: 'Ko je Saša prišla v studio, smo obnemeli'

Se še spomnite fehtarskega izleta v Ameriko? Zdaj je končno jasno, kaj je čez lužo z njimi počela pevka Saša Lešnjek. Fehtarji predstavljajo še zadnjo pesem z drugega albuma z naslovom OpaCupa. Tokrat so k sodelovanju povabili Sašo, ki se je prvič preizkusila v narodnozabavnih vodah. Kot je povedal Matic Plevel, so obnemeli, ko je Saša prvič stopila v studio. Kako pa se je na vabilo k sodelovanju odzvala pevka?

Pevko je skupini priporočil priznani glasbenik Matjaž Vlašič. "Saša je prišla v studio in mi smo obnemeli – je simpatična, pripravljena in nora vokalistka. Videospot je vsemu temu zgolj pika na i," je o sodelovanju povedal Matic Plevel. Lešnjek je ob tem priznala, da se giba v povsem drugačnih glasbenih vodah, zato ponudbe ni nemudoma sprejela. Ideja se ji je zdela zabavna, ob tem pa potrjuje, da je veliko vlogo igral prav Vlašič. "Ne odhajam v narodnozabavno glasbeno zvrst, sem pa zelo vesela, ker je bila tudi zame to zelo lepa in pozitivna izkušnja," je dodala.