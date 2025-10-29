Nepričakovano sodelovanje: 'Ko je Saša prišla v studio, smo obnemeli'

Fehtarji predstavljajo še zadnji singel OpaCupa z drugega albuma Zan'ga dej. K sodelovanju pri omenjeni pesmi so povabili pevko Sašo Lešnjek, ki se je s tem prvič preizkusila v narodnozabavnih ritmih.
- FOTO: osebni arhiv
Pevko je skupini priporočil priznani glasbenik Matjaž Vlašič. "Saša je prišla v studio in mi smo obnemeli – je simpatična, pripravljena in nora vokalistka. Videospot je vsemu temu zgolj pika na i," je o sodelovanju povedal Matic Plevel.
Lešnjek je ob tem priznala, da se giba v povsem drugačnih glasbenih vodah, zato ponudbe ni nemudoma sprejela. Ideja se ji je zdela zabavna, ob tem pa potrjuje, da je veliko vlogo igral prav Vlašič. "Ne odhajam v narodnozabavno glasbeno zvrst, sem pa zelo vesela, ker je bila tudi zame to zelo lepa in pozitivna izkušnja," je dodala.
Videospot za skladbo so posneli v Dallasu. Fehtarji so namreč lani, ko je slovenski košarkar Luka Dončić še igral v Teksasu, obiskali eno od tekem, na katerih je zaigral Dončić, na potovanje pa so povabili še pevko. "To je bil edini komad, ki je dopuščal, da ga posnamemo na ameriških tleh. Mislim, da je super, saj je svež, drugačen. Gre za še nevideno vsebino, saj je bila Slovenija že z vseh kotov posneta," je razložil Plevel.
Kot neverjetno izkušnjo pa ima obisk ZDA v spominu tudi Lešnjek, saj poudarja, da brez te priložnosti najbrž nikoli ne bi obiskala Dallasa. "Zaradi tega je še toliko bolje, da sem videla ta njihov svet, ki je tako drugačen. Da pa smo spoznali Dončića, pa si nihče ne bi mislil. To je bila prelepa izkušnja, saj je zelo prijeten fant. Lepo nas je sprejel in vsi smo se zelo domače počutili," je še povedala.
