Nergal: Dejal bi, da sem precej neumen hudič

Ekskluzivni intervju s frontmanom poljske black metal zasedbe Behemoth, Nergalom, nam razkrije njihov boj proti katoliški cerkvi na Poljskem, njihovo filozofijo in predanost umetnosti, ki jo že 33 let utelešajo v ekstremni obliki glasbenega izraza in razmišljanja. 47-letnik s pravim imenom Adam Darski je pred poldrugim desetletjem prebolel tudi levkemijo, ki je njegovo življenje postavila v novo perspektivo. Več pa si preberite v našem pogovoru!

Nekje so Behemoth okategorizirali za "še bolj črn" death metal in ne zgolj black metal. Ali so te oznake sploh pomembne ali v resnici niso vredne omembe? Ljudje nas radi tlačijo v predalčke in definicije, saj imajo radi občutek, da vedo, kaj se dogaja, da potem znajo krmiliti v življenju. Jaz tega ne protrebujem. Ker delam glasbo, sem posrkan vanjo, torej mi je vseeno. Lahko uporabljate izraz black ali death metal, kolikor želite, mi je vseeno, nimam nič proti. Behemoth vključuje elemente obojega, a verjamemo, da smo zrasli onkraj žanrov, kar je ustvarilo nekaj, kar je specifično ... Behemoth. Podobno kot sta skupini Slayer in Metallica izšli iz thrasha, a sta oba postala svoji instituciji, svoj žanr.

Poljska metal velesila Behemoth obstaja že 33 let, v tem času pa so postregli z dvanajstimi studijskimi albumi. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Imate zvesto bazo oboževalcev po vsem svetu, se vam osebno zdi, da je bolj pomembno, da je ljudem vaša glasba všeč iz kakršnega koli razloga (riffi, občutek, vzdušje) ali predvsem vaša sporočila? Mislim, da ljudje ne analizirajo naše glasbe na tak način. Ker gre za bolj celovit proces vsega, da delam to glasbo, najprej jo ustvarim in potem način, kako jo predstavljam na koncertih. Nisem v glavah ljudi, da bi vedel, kako to sprejemajo in vidijo. A zares upam, da vidijo celovitost tega, kar počnemo in da cenijo Behemoth v našem večstopenjskem prizadevanju. Seveda ima vsak posameznik umetnost pravico dojemati, konzumirati na svoj način? Absolutno. Vsi smo na isti poti k individualnosti.

Na Poljskem so vas vlekli na sodišče, ker ste raztrgali sveto pismo, a ste v procesu zmagali in dokazali, da se motijo. Kakšen je bil občutek, je šlo za zmago zdrave pameti pred nevednostjo, najbrž ste čutili olajšanje oz. kaj točno? Res je, čeprav drži, da imam trenutno tri tožbe, ki se nanašajo na nekakšno bogokletnost, oskrunjenje svetosti, ki mi jo očita katoliška cerkev in celo žaljenje poljskega grba. Torej sem v poziciji toženca, a hkrati grizem in to zelo močno. A doslej me niso nikoli obsodili. A še kar vztrajajo, postopki se vlečejo leta in leta. Obenem pa me prav nič več ne vznemirjajo ali da bi mi tovrstne zadeve srkale ustvarjalne sokove, nisem več v stresu. Primer z biblijo je na Poljskem postal za zgled, saj govori o svobodi govora. Tega ne moreš vzeti nazaj, moj primer je prišel celo v pravne knjige. Če kultnega statusa ne bom dosegel s svojo glasbo, ga bom najbrž s svojimi dosežki na sodišču (smeh). Že konec 90. let prejšnjega stoletja je Marilyn Manson na vsakem drugem koncertu raztrgal biblijo, ko si je pred kake četrt stoletja naredil dober PR, ko so ameriške verske skupine protestirale pred koncertnimi prizorišči, kjer je koncertiral ... To je vseeno Manson in ZDA so zibelka svobode govora, tam lahko "se**ejo" praktično po vsem ...

Behemoth so v Slovenijo prvič prišli v 90. letih na Metelkovo, lani so nastopili v Cvetličarni, nekajkrat pa tudi v Tolminu, kamor se radi vračajo. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Toda na Poljskem je vse skupaj postalo resnejše, čeprav je bilo zelo spolitizirano, vas pa so naredili za nekakšnega grešnega kozla ...? Naša družba se dela zelo preudarno, hkrati pa je konservativna, vse skupaj pa pa je povezano z nedavnimi političnimi smernicami, ki so zelo nacionalistične, tradicionalne, konservativne in katoliško usmerjene. Kar je najslabša možna kombinacija, ki si jo lahko zamislite. Moja agenda je zelo neposredna, hkrati pa ne počnem ničesar spornega ali napačnega, sem sam svoj, borim se za svobodo govora in svojo pravico, da povem, kar koli je**no želim kot umetnik. Zelo preprosto. Če si na Poljskem proti krščanstvu, boš naletel na resne ovire, sploh, če greš nad določeno mejo popularnosti in si javno izpostavljen. Na Švedskem nimajo s tem nobenih težav, saj gre za sekularno državo, Cerkev nima politične moči. Na Poljskem je zelo močna, čeprav se situacija spreminja iz meseca v mesec že nekaj let. Upam, da k temu malce pripomoremo tudi mi, da nam prinese nekaj harmonije in zdrave pameti.

"Nenehno moramo metati vprašanja v obraz naših sovražnikov." FOTO: Miro Majcen icon-expand

Nekateri bendi radi postavljajo fasado, da so satanisti, vendar pod vsem tem ne skrivajo popolnoma ničesar. Pravite, da so Satan, Lucifer, vse te ikone, demoni predstavniki tega, kar človeštvo predstavlja, v smislu svobode, svobode govora in kako ostati neposlušen. Glede na povedano se zdi logično, da se določeni vrsti ljudi zagotovo zdite nevarni in ste grožnja? Moja sporočilo in sporočilo Behemoth je grožnja hermetičnim in zelo togim načinom razmišljanja, ki so zame nazadnjaški, se ne pomikajo naprej in čemur odločno nasprotujem. Menim, da je to nekaj, kar ustavlja in ovira evolucijo. Nenehno moramo metati vprašanja v obraz naših sovražnikov. Ne glede na vse. To je moja naloga kot umetnika in nekoga, ki svoje poglede predstavlja na odru. Tudi kot civilist tega ne kupim, v to dvomim, kar je konec koncev moja pravica, glede na to, v kakšnem svetu živimo. Slovenija je demokratična, Poljska tudi, a ima naša vlada velike avtokratske ambicije, kar je slabo. Zato bom s kladivom tolkel po svojem sporočilu in se temu tudi v bodoče ne mislim odreči. Torej biti satanist pomeni biti inteligenten in imeti svoje mnenje, o stvareh, ljudeh in svetu? Dejal bi, da sem precej neumen hudič, a poskrbim, da je moje delo dobro opravljeno. Vem, kaj delam in za kaj se zavzemam, stojim za vsako besedo, ki jo izrečem. To lahko občutijo tudi vsi obiskovalci naših koncertov. Skratka, ne morejo nam očitati, da smo zlagani. Nič ne more biti bolj zlovešče in prepričljivo kot naša gola moč, ko nastopamo na odru kot ekipa. Neustavljivi smo.

Celo vaši videospoti se zdijo resnično "zlobni", ker delujejo resnično in iskreno. Kako dosežete to stopnjo t. i. razvpitosti, medtem ko nekateri bendi klavrno propadejo in izpadejo preprosto neumni ali smešni, ampak ne Behemoth? Tako kot vsi, ki nastopajo, sem morda nakladač, a uporabljam pravico, da sem kdor koli si je**no želim biti in rad sem od časa do časa tudi idiot. Ves čas nisem samo resen, a ko pride do odra in moje umetnosti, sporočilo, ki je za tem, ne bi moglo biti bolj resno. Res sem s srcem v tem, to sem preprosto jaz, je neizbežen del moje narave, nekaj, česar ne morem zanikati. Behemoth je prepričljiv, tako kot sem prepričljiv jaz v tem, kar povem. Za ostale ne vem, ali samo igrajo, me ne zanima. A tudi bend kot je Ghost, se gre bolj ameriški satanizem, kot v kakšni risanki. A če privlačijo mladino, potem je vseeno to pot, da vstopijo v ta prepovedani, od boga pozabljeni žanr metal glasbe. Tudi meni so Ghost všeč, ker dobro delajo, kar delajo, a potem mladi pridejo tudi do zasedb, kot smo mi in marsikatera druga skupina, kar je seveda dodatni plus za nas.

"Če kultnega statusa ne bom dosegel s svojo glasbo, ga bom najbrž s svojimi dosežki na sodišču!" FOTO: Miro Majcen icon-expand

Katero najpomembnejšo stvar ste dognali ob spoznanju lastne smrtnosti po preboleli levkemiji, kaj vas je naučilo in naredilo človeka, kakršen ste danes? Mislim, da sem še vedno v procesu učenja, kaj v resnici sem, kaj sem premagal. Bila je resna grožnja mojemu življenju, kar cenim in sem sprejel. A včasih pridem do zaključka, ko se vprašam, ali sem se od tega že kaj naučil. Drugič pa se mi zdi, da sem toliko bolj zrel, včasih pa, da sem še vedno neumen tako, kot sem bil prej (smeh). Težko je reči. Veliko sem izgubil, a upam, da sem še toliko več pridobil. Hvaležen sem za to, da se tu pogovarjava in da igram na razprodanih koncertih, vse me je privedlo do točke, na kateri sem zdaj. Več kot 30 let kariere, 12 studijskih albumov, veliko drugih izdaj, kaj je glavna ustvarjalna sila, ki vas žene naprej? Gre za vprašanje eksistence, kot če bi me vprašali, kaj me žene iz dneva v dan, kako živim življenje. Ne vem, morda se tega ne da definirati. Nekaj me žene, da se zbudim vsak dan, da počnem, kar počnem, da postajam boljša verzija sebe, "über jaz", kot temu rad rečem. Živiš, delaš in daješ nekaj več, da si več, da si viden, čeprav je to po svoje naivno. Tudi Salvador Dalí, Bruce Dickinson, Thomas Mann, so zares podredili svoje življenja temu, da so izrazili svoje mnenje. Ne domišljam si, da sem tam zgoraj z njimi, ker sem precej manjši. A so osebe, ki jih občudujem, od glasbenikov, slikarjev, filmarjev itd. Želim si, da bi bil tam z njimi, kar se sliši ambiciozno, a po svoje naivno. A ne glejmo preveč v prihodnost, osredotočimo se raje na danes.

Behemoth bodo osrednje ime druge izdaje festivala Tolminator. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Vprašanje za milijon dolarjev: ste kdaj imeli občutek, da ste svojo dušo prodali hudiču? Hm, metaforično bi rekel, da ja, seveda. A nekoliko primitivno je to žongliranje z bogom, hudičem, Satanom, Jezusom. Življenje je več kot to. A po drugi strani sem vedno na strani hudiča, je na moji zastavi, v mojem srcu, je velika metafora tega, kar sem kot človek. A absolutno, brez vprašanj, sem hudičev odvetnik vsakič znova in znova. Sem njegova vojska in artilerija. Sem govornik v imenu stvari, ki jih katolicizem ali krščanstvo toliko demonizirata. Za tem je močno in pomembno sporočilo, hkrati pa mislim resno, ne gre za zlagani trik. Na koncertu gre za pretirano različico, seveda, saj smo umetniki, a globoko v srcu mislim smrtno resno. Rekli ste, da ste oboževalec glasbe Morrisseyja, a če človek želi to ostati, je morda v nekaterih primerih bolje ostati pri umetnosti in ne kopati globlje, da je umetnost ločena od človeka. Delujete prizemljen človek, ki je v nasprotju z brutalno umetnostjo, prijazen, inteligenten in navdihujoč ... Poln sem nasprotij (smeh). Kot da izključujem nasprotna pola, to mi je v naravi. Moje življenje je nekako precej črno-belo. Razlog, da sem sicer tako sproščen je, medtem kot na odru kričim obscenosti in blasfemije, da me moja umetnost izenači. Kar me ohranja relativno prizemljenega, kadar nisem na odru (smeh). Oboje pa imam rad. Rad tudi berem knjige, treniram jogo in se grem dolgočasno, počasno življenje. Ker vem, da bom ob 20. uri zvečer na odru povzročil pravi pekel.

Katerega benda morda še niste srečali in bi z njim igrali ali odšli na turnejo? Deathspell Omega iz Francije, a žal ne igrajo koncertov, z njimi bi rad šel na turnejo. Tudi v Sloveniji želimo videti njihove kolege – Gojiro, saj pri nas še niso igrali, zgolj v Zagrebu ... Nikoli niso igrali tu? Behemoth in Gojira na turneji, tudi v Sloveniji, naslednje leto! Vrzimo ta signal v vesolje, pa bo prišel nazaj, da boste Slovenci lahko videli dva velika benda na istem odru. Rad imam Gojiro, so naši dobri prijatelji. Imajo neverjeten uspeh in sem oboževalec tega, kar počnejo, oni in mi, to bi bilo zares vrhunsko, mar ne?

"Dejal bi, da sem precej neumen hudič, a poskrbim, da je moje delo dobro opravljeno." FOTO: Miro Majcen icon-expand

Dejstvo je, da ste zelo uspešen umetnik in poslovnež z neizprosno delovno etiko. Kakšen bi bil vaš nasvet o tem, kako uporabiti čas in talent za doseganje najboljših rezultatov? Ne vem, če sem kaj prida dober motivacijski govorec. Skozi leta mi je počasi uspelo, uspeh je, da sem tukaj, da sem živ, da igram relevantno glasbo in izdajam relevantne albume. Zasedba je dobra, 33 let je za nami, vem, kako mi je uspelo, a nočem sedeti tukaj in komur koli pridigati. Rekel bi, da je pomembno, da si iskren in strasten do tega, kar delaš, sam sem vedno bil. Miselnost vedno popolnoma podredim temu; ves čas, denar, ves ta proces je, kot da je vsa moja prihodnost odvisna od tega. Tudi na odru je tako. Vsaka malenskost po svoje spremeni prihodnost. Ostati je treba pristen in strasten, bam-bam, sem kot Mike Tyson, ha-ha.