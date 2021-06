Neskončno učinkovito vodno hlajena house ritmika

Ob vodi prija, da je kaj. Ljubljanski producent space-disco elektronike se je med splošno pavzo zagledal prav v vodo. Nepretenciozna gesta mu je ponudila neštete motive. Kot je slišati, avtor za lovišče navdiha ni izbral breg deroče reke, pač pa manjše in mirnejše pritoke ravninskih vodotokov. Tudi izbrana metodologija – tokrat občutno bolj analogna in organska – odkriva prav to. Čeravno govorimo o mehkih instrumentalih z zmerno nasičenimi pripovednimi vzorci, so hrbtišče njihovih skladenjskih konstrukcij pretežno v živo odigrani boben, bas in kitara. Prelepe fraze in prav enako sporadično okrasje skrajno posrečeno povzema dinamiko pretakanja. Učinek je takojšen in ta je resnično čaroben! Poslušalec presneto hitro postane zaželeno ohlajen. Ichisan je svojim posnetkom namenil malenkost čudaške naslove, a njihova bizarnost albumski celoti ponuja dodatno igrivost. Tako je moj najljubši komad "z Vode" kar antigravitacijsko zveneča Tam so tudi kaktusi. Sijajni sta tudi Gozd reka in Gospa jesen. Sploh prvi je opojno dišeča potovalna bonanca. Nekaj več reggae esence je zaznati v delih songa Konjski rep. Medtem ko je kompozicija Morska kapa, čeprav oddaja bolj dramatično ambicijo, idealna spremljava ob opazovanju ladij na obzorju. Čedno, čedno, da je kaj. Za poletno uspešnico razglašam Vodo.

Ocena: 5