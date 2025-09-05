Svetli način
Nesrečniki, predstava s 392 kostumi: 'Marsikdo bi si mislil, da je v zaodrju kaos'

Ljubljana, 05. 09. 2025 16.32 | Posodobljeno pred 1 uro

R. M.
Po Broadwayu in West Endu se je muzikal Nesrečniki ustavil tudi v ljubljanskih Križankah. Predstava še vedno velja za najdlje predvajani muzikal na West Endu in peto najdlje predvajano broadwaysko predstavo vseh časov z več kot 130 milijoni gledalcev po vsem svetu. V zagrebškem Kazalištu Komedija za predstava potrebujejo kar 392 kostumov in 85 lasulj. "V zakulisju je velika gneča. Nekdo, ki bi to videl, pa ne bi vedel, kaj pripravljamo, bi lahko rekel, da je ogromen kaos. Ampak to ni kaos," je pojasnil Dražen Bratulić, ki odigra glavno vlogo.

Občinstvo ljubljanskih Križank te dni v sklopu Festivala Ljubljana navdušuje legendarni muzikal Nesrečniki v izvedbi zagrebškega Kazališta Komedija. Zgodba, kot roman prvič objavljena leta 1862, sprva ni požela navdušenja, v zadnjih desetletjih pa je doživela preporod. Gre namreč za peto najdlje predvajano broadwayjsko predstavo vseh časov, pa tudi najdlje predvajani muzikal na West Endu, s čimer je prekosil celo Fantoma iz opere.

Nesrečniki v izvedbi zagrebškega Kazališta Komedija te dni navdušujejo v Ljubljani.
Nesrečniki v izvedbi zagrebškega Kazališta Komedija te dni navdušujejo v Ljubljani. FOTO: 24UR

Dražen Bratulić priznava, da je glavna vloga Jeana Valjeana v omenjenem muzikalu lik, ki si ga želi odigrati vsak igralec. "Občutek, ko sem prvič na West Endu gledal to predstavo, je bil nepozaben. To je lepota tega besedila – da iz 'umirjenega' romana izvleče najboljše," je dejal. Predstava vsebuje kar 392 kostumov in 85 lasulj. "V ozadju je velika gneča. Nekdo, ki bi to videl, pa ne bi vedel, kaj pripravljamo, bi lahko rekel, da je ogromen kaos. Ampak to ni kaos, saj smo vse dogovorili, kdo je kje in zakaj," je še pojasnil Bratulić.

Podobno poudarja tudi Vanda Winter, ki zaigra vlogo Fantine. "Prestavljajo se kulise, menjajo se oblačila in lasulje ... V zaodrju mora biti vse zelo dobro načrtovano, da ne pride do neželenih posledic. Je zelo zanimivo," je povedala in priznala, da si je od nekdaj želela zaigrati v velikem muzikalu. 

V hrvaški različici Nesrečnikov vlogo Javerta odigra Igor Drvenkar, sicer novi pevec skupine Parni Valjak. Kot poudarja, sta nastopanje s skupino in nastopanje v predstavi dve popolnoma različni stvari, kljub temu pa ju povezuje strast in ljubezen do glasbe. "Želel sem igrati Javerta. Že od začetka moje kariere me spremljajo zlikovci. Rad imam te vloge, ker verjamem, da v dejanskem življenju nisem tak," je povedal.

Po odrskih uspehih so leta 2012 izdali tudi istoimenski film, v katerem so med drugim zaigrali Hugh Jackman, Anne Hathaway in Amanda Seyfried.

križanke muzikal igor drvenkar nesrečniki
