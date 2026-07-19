Neurje s točo ustavilo koncert Bad Bunnyja, več poškodovanih

V Milanu je toča v velikosti orehov začela klestiti kmalu po 21. uri, ravno ko se je na hipodromu začenjal koncert priljubljenega portoriškega glasbenika Bad Bunnyja. Gasilci so evakuirali na tisoče ljudi, ki so se zbrali na koncertu.

Organizatorji so zbrane na hipodromu prek zvočnikov najprej obvestili o 10-minutnem premoru koncerta zaradi neurja in jih pozvali, naj ostanejo na svojih mestih v upanju, da se bodo nevihti izognili. A ker so se vremenske razmere poslabšale, so naposled izdali ukaz za evakuacijo.

Med begom s prizorišča je bilo več obiskovalcev poškodovanih zaradi kot oreh debele toče, ki je še pred zaključkom evakuacije začela klestiti po ljudeh.

Da bi olajšali ukrepanje v izrednih razmerah in pretok množice, so zaradi neurja začasno zaprli tudi postajo podzemne železnice Uruguay, poroča Rai News.

Sobotni večerni koncert na hipodromu Snai La Maura v Milanu je bil drugi in zadnji milanski koncert svetovne turneje Debí tirar más fotos, edine italijanske postaje na turneji portoriške zvezde, potem ko je bil prvi koncert v petek razprodan in se ga je udeležilo 80.000 ljudi.