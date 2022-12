New Game Over: Oboževalke so si za praznike zaslužile posebno darilo

Fantje iz skupine Game Over, ki so pred 20 leti obnoreli slovensko javnost in se za vedno zapisali v zgodovino slovenske pop glasbe, so lani po osmih letih znova skupaj stopili na oder. Znova so začutili tisto pravo energijo, ki je v njih vzbudila potrebo po nastopanju in ustvarjanju. Svojim željam so prisluhnili in se odločili, da ustvarijo božično različico pesmi Ob tebi, ob tem pa združili moči s pevcem Markom Zebro.

New Game Over FOTO: Izvajalec

Dennis, Mark in Steffanio so člani skupine Game Over, ki sedaj deluje pod novim imenom New Game Over. Pravijo, da je nostalgija tista, ki ljudi povezuje, zato so se odločili, da sedaj izdajo videospot za pesem Ob tebi, saj jim je bilo vedno žal, da ga pesem nikoli ni dobila. "Glede na to, da za pesem Ob tebi sploh nismo posneli videospota, so si naše oboževalke v tem prazničnem obdobju zaslužile posebno darilo. Zdelo se nam je, da bo za to božična različica te pesmi najbolj primerna," je za naš portal povedal Mark.

Skupina je pri božični pesmi sodelovala z mladim pevcem Markom Zebro. "Je izvajalec, ki v zadnjem času boža ženska srca s svojimi komadi, zato smo se dogovorili za sodelovanje. Naše energija in vokali so se več kot očitno odlično ujeli in tako je nastala božična različica pesmi Ob tebi." Dodal je, da so z Markom sklenili tudi dobro prijateljsko vez, zato ga lahko imajo kar za četrtega izgubljenega člana.