New GAME OVER predstavljajo spot za svežo uspešnico

Dennis, Mark in Alen so poskrbeli za nov hit.

New GAME OVER, Dennis, Mark inAlen, ob petnajsti obletnici delovanja odpirajo novo poglavje v svoji plodni glasbeni karieri. Na radijske postaje so pred dnevi poslali nov singel z naslovom Le enkrat se živi, ki govori, kako ljudje skozi življenjske okoliščine odraščamo in zorimo, ta pa je takoj postal hit.

Prav tako so se pompozno vrnili tudi na velike odre. Na razprodanem koncertu v Cirkusu so navdušili množico, ki je z njimi pela stare in nove hite.

Zdaj predstavljajo tudi spot za novo uspešnico: