Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

New Game Over: zrelejši, bolj osredotočeni in glasbeno drznejši

Ljubljana, 14. 05. 2026 14.45 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
New Game Over

Člani skupine New Game Over so izdali nov singel Povsod po tebi še diši, s katerim napovedujejo ustvarjalno preobrazbo. Skladba, obogatena z videospotom, raziskuje univerzalno zgodbo o izgubi. "V tej novi fazi bomo sledili notranjemu glasu in ga brez zadržkov prenesli v glasbo," napovedujejo člani zasedbe.

Skupina New Game Over je izdala novo pesem Povsod po tebi še diši. Projekt potrjuje njihovo novo ustvarjalno smer; skupina namreč vstopa v novo fazo, kjer v ospredje stopajo zrelost, iskrenost in vsebinska globina, ki presega njihove pretekle okvire.

New Game Over
New Game Over
FOTO: Arhiv izvajalcev

Skladba, ki temelji na latino reggaeton zvoku, odpira univerzalno zgodbo o izgubi, praznini in upanju. Njena posebnost je prav v tem, da ne definira časa, prostora ali identitete in poslušalcu dopušča, da v njej najde lastno izkušnjo in čustvo. Besedilo podpisuje Steffanio, glasbo in vokalne aranžmaje Dennis, pri čemer celoten projekt nosi močan pečat skupne ustvarjalne vizije vseh treh članov. Vizualno zgodbo skladbe so nadgradili še z videospotom, posnetim v ambientu Cekinovega gradu.

"V tej pesmi se kaže globina čustev, intimna izpoved in samorefleksija. Glasbo in vokalne aranžmaje sem ustvaril z idejo, da skozi interpretacijo resnično začutimo vsako besedo. Govorimo o odraslem moškem, ki si upa čutiti in to tudi izraziti – ne kot slabost, ampak kot zrelost. V tej novi fazi bomo sledili notranjemu glasu in ga brez zadržkov prenesli v glasbo," je povedal Dennis.

Steffanio je dodal: "Pesem govori o izgubi – neizbežnem delu življenja, s katerim se slej ko prej srečamo vsi. Besedilo je napisano univerzalno, da se lahko vsak v njem najde. Ključno sporočilo pa je, da je proces prebolevanja nekaj povsem človeškega in da v tem nihče ni sam."

Mark pa novo poglavje skupine opisuje kot jasen premik naprej: "Ta projekt pomeni nov nivo za nas. Danes veliko bolj jasno vemo, kaj želimo povedati in kako to prenesti skozi glasbo. V ospredju je zrelost – tako osebna kot glasbena – in prav to daje temu projektu težo."

Ob izidu novega singla pa skupina že pogleduje naprej; spomladi 2027 bodo namreč obeležili 25 let delovanja, kar napoveduje še eno pomembno poglavje njihove zgodbe.

New Game Over Povsod po tebi še diši pesem glasba videospot

Alya Elouissi: Ni me strah povedati resnice o tem, kaj se je tukaj zares zgodilo

24ur.com King Foo o novi pesmi: Želimo, da jo ljudje začutijo, kot da so z nami
24ur.com Alo!Stari o koncu sveta: Upajmo, da ga ne bo, a se ljudje nič ne naučimo
24ur.com The Margins: Najboljša uvertura življenja je trenutek, ko si dovoliš ne vedeti vsega
24ur.com Buryana poslušalcem predstavlja čustveno plat: Glasbo zdaj dojemam drugače
24ur.com Skupina Ember predstavlja novo študentsko himno
24ur.com Miha Istenič in Karmen Klinc v svet pošiljata novo pesem
24ur.com Skupina New Game Over o novi pesmi: Odzivi so fenomenalni
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja
Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
zadovoljna
Portal
Zato je princesa Diana strgala obleko priznanega oblikovalca
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
vizita
Portal
Konoplja pri najstnikih upočasnjuje kognitivni razvoj, razkrivajo študije
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
cekin
Portal
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
moskisvet
Portal
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Veste, da oddajate svetlobo?
Veste, da oddajate svetlobo?
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
okusno
Portal
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
voyo
Portal
Sanjski moški
Blanca
Blanca
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699