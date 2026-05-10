New Game Over: zrelejši, bolj osredotočeni in glasbeno drznejši

Skupina New Game Over je izdala novo pesem Povsod po tebi še diši. Projekt potrjuje njihovo novo ustvarjalno smer; skupina namreč vstopa v novo fazo, kjer v ospredje stopajo zrelost, iskrenost in vsebinska globina, ki presega njihove pretekle okvire.
Skladba, ki temelji na latino reggaeton zvoku, odpira univerzalno zgodbo o izgubi, praznini in upanju. Njena posebnost je prav v tem, da ne definira časa, prostora ali identitete in poslušalcu dopušča, da v njej najde lastno izkušnjo in čustvo. Besedilo podpisuje Steffanio, glasbo in vokalne aranžmaje Dennis, pri čemer celoten projekt nosi močan pečat skupne ustvarjalne vizije vseh treh članov. Vizualno zgodbo skladbe so nadgradili še z videospotom, posnetim v ambientu Cekinovega gradu.
"V tej pesmi se kaže globina čustev, intimna izpoved in samorefleksija. Glasbo in vokalne aranžmaje sem ustvaril z idejo, da skozi interpretacijo resnično začutimo vsako besedo. Govorimo o odraslem moškem, ki si upa čutiti in to tudi izraziti – ne kot slabost, ampak kot zrelost. V tej novi fazi bomo sledili notranjemu glasu in ga brez zadržkov prenesli v glasbo," je povedal Dennis.
Steffanio je dodal: "Pesem govori o izgubi – neizbežnem delu življenja, s katerim se slej ko prej srečamo vsi. Besedilo je napisano univerzalno, da se lahko vsak v njem najde. Ključno sporočilo pa je, da je proces prebolevanja nekaj povsem človeškega in da v tem nihče ni sam."
Mark pa novo poglavje skupine opisuje kot jasen premik naprej: "Ta projekt pomeni nov nivo za nas. Danes veliko bolj jasno vemo, kaj želimo povedati in kako to prenesti skozi glasbo. V ospredju je zrelost – tako osebna kot glasbena – in prav to daje temu projektu težo."
Ob izidu novega singla pa skupina že pogleduje naprej; spomladi 2027 bodo namreč obeležili 25 let delovanja, kar napoveduje še eno pomembno poglavje njihove zgodbe.
