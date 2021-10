New Kids on the Block na turnejo s Salt-N-Pepa, Rickom Astleyjem in En Vogue

Člani skupine New Kids on the Block so se odločili, da se znova podajo na turnejo, ki so jo poimenovali MixTape Tour 2022 . Pred dvema letoma so izpeljali uspešno turnejo z enakim naslovom, tokrat pa bodo k sebi na oder povabili nekatere od velikih imen glasbene scene osemdesetih in devetdesetih.

New Kids on the Block mnogo koncertirajo vse od trenutka, ko so se leta 2008 ponovno zbrali. Na pretekle turneje so na oder povabili tudi 98 Degrees, Boyz II Men, TLC, Nelly, Paulo Abdul in Debbie Gibson.

Na novo ameriško turnejo se fantje podajajo 10. maja 2022, oboževalci pod odrom bodo lahko prisluhnili hitom, ki so zaznamovali obdobje pred več kot tremi desetletji, kot so Push It, Shoop, Free Your Mind, My Lovin’ (You’re Never Gonna Get It), ki bodo zazvenele ob skladbah New Kids on the Block, ki so svoj uspeh dosegli s pesmimi Hangin’ Tough, Step By Step in The Right Stuff. Presenečenje, ki se najverjetneje obeta pa je skupni nastop obeh ženskih skupin v pesmi Whatta Man ter posebna izdaja Astleyjeve pesmi Never Gonna Give You Up. Koncertiranje skupine se bo zaključilo 23. julija v Washingtonu.