New Kids on the Block po 11 letih z novim albumom

New Kids on the Block se po 11 letih vračajo z novim albumom. "To je najbolj odrasel album, ki smo ga ustvarili, a hkrati tudi najbolj zabaven in udoben album, ki smo ga posneli," so o albumu z naslovom Still Kids povedali glasbeniki. Still Kids bo luč sveta ugledal 17. maja.

New Kids on the Block so bili na vrhuncu slave v koncu osemdesetih in začetku devetdesetih let preteklega stoletja.

Pred izidom celotnega albuma bodo glasbeniki izdali naslovni singl z naslovom Kids, celoten album pa bo sestavljalo še 13 drugih pesmi. Pri pesmi Get Down so glasbeniki moči združili z didžejem Jazzyjem Jeffom, pri pesmi Old School Love pa s kantavtorico Taylor Dayne.

"Dejstvo, da lahko zasedba po 40 letih skupaj posname tako energično, strastno, lahkotno, zabavno in globoko ploščo pove veliko o skupini. To je noro," je povedal član Joey McIntyre , medtem ko je Donnie Wahlberg dodal, da bo album zaokrožil glasbeno pot zasedbe in njihovih oboževalcev.

V letošnjem letu se bodo New Kids on the Block odpravili tudi na poletno turnejo.