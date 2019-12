New Power Generation: Nič se nikoli ne bo moglo primerjati s Princeom

Ker večini slovenskih oboževalcev pokojnega Princea najbrž ni uspelo ujeti v živo na koncertu, se je tokrat ponudila priložnost, da lahko slišimo "naslednjo najboljšo stvar", njegovo skupino New Power Generation. Svojo odličnost so pokazali na premiernem slovenskem koncertu, zgovorni pa so bili tudi pred našim mikrofonom.

New Power Generation so v okviru cikla Musicology Sessions premierno nastopili v Sloveniji. FOTO: Miro Majcen

Možje zrelih let, v katerih prednjačijo klaviaturist Morris Hayes, raper in kitarist Tony M ter basist Sonny T, so z mladim pevcem McKenziejem, ki spominja na mešanico Princea, Lennyja Kravitza in še koga, spet obudili odlično zasedbo New Power Generation (NPG). Četudi se je komu zdelo, da bomo priče nekakšnemu "karaoke" bendu, smo lahko doživeli legendarne pesmi iz prve roke, pravo stvar, kar je bilo jasno že po uvodnih nekaj pesmih osemčlanske zasedbe, ki je "malega moža v škrlatni barvi" spremljala debeli dve desetletji.

Prince je namreč vedno imel odlične zasedbe, sestavljene iz samih prekaljenih glasbenih virtuozov. Če se spomnimo, je sprva sodeloval z The Revolution, s katero je posnel albuma, kot sta Purple RaininAround the world in a day, v času albuma Sign O' The Times je sodeloval s Sheilo EinSheeno Easton, kasneje so ga dolgo časa spremljali prav NPG, nazadnje pa še3rdeyegirl.

MacKenzie je nov, odličen vokalist zasedbe New Power Generation, ki nadaljuje glasbeno polanstvo Princea. FOTO: Miro Majcen

"Skušamo nadaljevati in biti enaki kot takrat, ko je bil on še z nami. Moja mama je včasih mislila, da je hudič, ker je bil tako čuden. A je bil samo živčen pred nastopi, a ne zaradi sebe, bolj zaradi drugih v skupini, ha ha," nam je zatrdil Hayes. Sicer se ga vsi spominjajo po njegovi posebni naravi, duhovitosti in dejstvu, da je bil dober v vsem, česar se je lotil.

Pevec v enem od številnih elementov. FOTO: Miro Majcen

"Bil je majhne postave, a tako neizmeren talent in osebnost. Bil je velik šaljivec, rad se je smejal. Najbolj pogrešam njegov histeričen smeh iz vsega srca. Rad je imel svojo skupino, ki je bila njegova družina, ves čas okoli njega. To pogrešamo," je bil odkrit Tony M. Plesalec in tolkalec Damon Dickson pa se ga spominja kot "zelo profesionalnega, talentiranega človeka, kreativnega v vsakem pogledu".

New Power Generation so Princea spremljali 23 let, v pevcu MacKenzieju pa našli mlado vročo kri, polno entuziazma in spoštovanja do velikega glasbenika. FOTO: Miro Majcen

Da imamo pred seboj "pravo stvar", je bilo jasno kaj kmalu v prijetno popolnjenem Kinu Šiška, večinoma obiskovalcev in obiskovalk v srednjih letih, pač generacij, ki so Princea večinoma poskušale v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bil na vrhuncu slave in ustvarjalnosti. Tudi MacKenzie je kmalu pokazal svoje prave barve, gibe in seveda izvrsten vokal, s katerim je brez težav kos tudi najbolj zahtevnim pesmim. "Navdušeni smo nad McKenziejem. Dobro pri njem je, da ne poskuša biti Prince, saj počne svojo stvar, ki kaže na to, kako velik talent je," je nad pevcem, ki sicer svojega genialnega predhodnika nikoli ni srečal, navdušen njegov kolega Hayes.

Rajanje na odru. FOTO: Miro Majcen

Da ima veliko spoštovanja do pokojnega velikana, je pevec pokazal in izrekel kar nekajkrat med več kot dveurnim koncertom, ki je bil prava poslastica za vse ljubitelje funka in pa Princeovih največjih uspešnic. "Ob bok življenjem, ki jih vodimo, glasbi, ki jo ljubimo, moramo vedeti, da se nič ne bo nikoli moglo primerjati s Princeom," je bil brez osladnosti iskren MacKenzie, ki je takoj osvojil srca vseh prisotnih in pokazal, kako vrhunska sta njegov vokal in smisel za šov.

MacKenzie je pokazal svojo glasbeno strast ... FOTO: Miro Majcen

Od večjih uspešnic samo tako slišali Girls & Boys, 7, Sexy MF, U got the look, Gold, When Doves Cry, Get Off, Alphabet St. in tako do zaključka, ko niso manjkale 1999, Let's Go CrazyinPurple Rain. Pravzaprav smo bili priče koncertu, ki bi si ga vsak oboževalec Princea samo želel, saj se sam ni rad preveč ponavljal in je svoje pesmi v zadnji fazi svoje kariere rad predelal, predrugačil in jih izvedel drugače, kot smo jih bili sicer vajeni.

Tokrat smo tako lahko (z)noreli prav ob tistih zvokih, glasovih in melodijah, ki jih ima v glavi večina, ki je odraščala ob pop glasbi zadnjih štiridesetih let. Nekatere srečnice so lahko z NPG tudi zaplesale, saj so jih v dodatku povabili na oder, zanimivo pa je, da sta se med njimi znašli tudi Katarina ČasinHajdi, ki sta očitno prav tako veliki oboževalki pesmi škrlatnega glasbenega genija.

NPG so obljubili, da se preprosto morajo vrniti. FOTO: Miro Majcen

New Power Generation so tako na najboljši možni način pokazali svojo veličino in glasbeno odličnost, saj so izvedli repertoar, ki je bil za prste obliznit in to v takem slogu, s takim žarom in s tako uigranostjo, da ni težko reči, da smo bili priče dobrima dvema urama glasbene perfekcije, ki se je ne bi sramoval niti Prince. Ta bi bil bržčas tam zgoraj (ali pač spodaj) zagotovo zadovoljen s tem, kar v tej dimenziji nadaljujejo njegovi prijatelji in nekdanji sodelavci.

Po koncu koncerta so se rokovali z vsemi, ki so to želeli. FOTO: Miro Majcen

Kaj vse so nam še zaupali člani zasedbe, si oglejte v posnetku, kjer so nam zaupali svoje spomine nanj, njegovo genialnost in tudi to, kdo, če kdo, ga je premagal v košarki in namiznem tenisu!