New Swing Quartet za novo skladbo izdali hudomušen videospot

Nad člani zasedbe New Swing Quartet je navdušen tudi njihov glasbeni kolega Pero Lovšin: "Oni so generacija, ki je še malo pred mano, pa vidim, da so mladostni, imajo energijo," se je pošalil in pohvalil njihovo glasbo."Spot je hudomušen, gospodje so se zelo lepo znašli," se je strinjal Marko Vozelj. "To je tak biser," pa je skupino opisal Samuel Lukas.

"Kozlevčarja se mi je pa sploh fajn zdelo videti kot nuno," se je pošalil režiser videospota, ki je glasbenikom razdelil hudomušne vloge brezdomca nune, župnika in ministranta. Oto Pestner je priznal, da rad kakšno ušpiči tudi na odru ter da mu to očitno leži. Četvorka se tako drži pravila, o katerem je pel že Zoran Predin: "Bolj star, bolj nor."