New Swing Quartet na odrih že več kot 50 let: Glasba je droga

Zakaj so New Swing Quartet že toliko let uspešni na glasbeni sceni? "Dobre glasove imajo, znajo lepo peti, pa vztrajni so," meni ena od obiskovalk koncerta, ki je v soboto uživala v nastopu priljubljene skupine. "Oni so moji najljubši, zato sem se zelo potrudila, da sem danes prišla. Oni so pojem sveta in večkrat kot jih lahko slišimo, bolj bomo veseli," so si bile edine tudi ostale obiskovalke. "Že začeli so dobro, potem pa so se naprej uveljavljali, ta tradicija pa kar traja," pa je njihovo kariero komentiral eden od obiskovalcev.