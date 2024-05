New Swing Quartet odslej brez Tomaža Kozlevčarja

Trije člani zasedbe New Swing Quartet Dare Hering, Marijan Petan in Oto Pestner so se odločili, da bodo glasbeno pot nadaljevali kot trio. Ne vidijo namreč prihodnosti kvarteta skupaj s Tomažem Kozlevčarjem. Kot glavni razlog navajajo vrnitev k začetkom kvarteta in gojenje tradicionalnega t. i. solid gospela, so zapisali v sporočilu za javnost.

New Swkign Quartet je po novem tiro. Dare Hering, Marijan Petan in Oto Pestner so se odločili, da bodo glasbeno pot nadaljevali brez Tomaža Kozlevčarja, saj z njim ne vidijo več skupne prihodnosti. Kot so poudarili, so s Kozlevčarjem uspešno sodelovali zadnjih 35 let in je nedvomno prispeval velik delež h glasbeni ustvarjalnosti kvarteta. "Razen pomanjkanja motivacije ob stanju na področju koncertne dejavnosti in ravnodušnosti, je glavni razlog razhoda razlika v odnosu do glasbene usmeritve v prihodnosti," so pojasnili v sporočilu za javnost.

New Swing Quartet FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Na vprašanje STA, če bodo nadaljevali kot trio ali bodo iskali novega člana kvarteta, so je njihova predstavnica za odnose z javnostmi zagotovila, da bodo "zaenkrat trije člani ohranili dosedanje ime, kot so ga imeli kot kvartet." Skupina je sicer nedavno izdala novo ploščo Going Down Jordan ter za naslovno pesem, ki v slovenski in angleški različici uokvirja zbrane skladbe, posnela tudi videospot.

New Swing Quartet, v kateri so do nedavnega sodelovali vsi štirje omenjeni člani, se je leta 1968 zbral v Šentjurju pri Celju po vzoru legendarnega ameriškega Golden Gate Quarteta, s katerimi so si pozneje tudi večkrat delili oder. Slovensko občinstvo so kmalu osvojili z duhovnimi pesmimi ameriškega juga. V več kot pol stoletja delovanja so gospel glasbo ponesli na odre po vsem svetu in obveljali za eno najboljših gospel skupin v svetovnem merilu.