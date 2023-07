New York praznuje 50 let hip hop glasbe

Mesto New York te dni praznuje 50-letnico hip hop glasbe, ki se je rodila v newyorških temnopoltih getih. Praznovanje obsega besedila pesmi glasbenika Jay-Z-ja na pročelju javne knjižnice Brooklyna, razstavo, koncert rap pionirjev na stadionu Yankee in številne druge prireditve.

Gibanje hip hop se je rodilo kot način, s katerim so se Afroameričani in Latinoameričani izognili revščini in diskriminaciji. Takrat je le malokdo predvideval, da bo postalo milijardni fenomen, ki ne navdihuje le glasbe, temveč tudi šport in modo. Sotheby's je ta teden v prodajo ponudil prstan z rubini in diamanti, ki ga je nosil v Harlemu rojeni raper Tupac Shakur, ki je pozneje postal ikona Kalifornije, preden je bil leta 1996 umorjen. Prstan so prodali za okrog 300.000 dolarjev (269.460 evrov).

icon-expand Razstava The Book of HOV. FOTO: Profimedia

V osrednji javni knjižnici Brooklyna je na ogled obsežna razstava, ki prikazuje kariero enega najslavnejših sinov Brooklyna ter njegov vzpon od uličnega goljufa do svetovno priznanega glasbenega mogotca. Jay-Z, ki se je rodil kot Shawn Carter, je pisal o trgovanju z mamili v revni subvencionirani stanovanjski soseski Marcy Houses, kjer je odraščal. Z glasbo je postal milijarder, dodatno pa je zaslovel zaradi poroke z glasbenico Beyonce. Brezplačno razstavo, ki so jo odprli v petek, je zasnoval Jay-Z-jev zabavni imperij Roc Nation. Njen naslov je The Book of HOV, kar se nanaša na enega od vzdevkov 53-letnega raperja. Med Jay-Z-jeve uspešnice spadata pesmi Hard Knock Life (Ghetto Anthem) iz leta 1998 in Izzo (H.O.V.A.) iz leta 2001. Jay-Z je s 14 albumi rekorder po številu uvrstitev na prvo mesto med vsemi solo izvajalci na glasbeni lestvici Billboard 200. Več, in sicer 19, jih imajo le The Beatles.

