Neža Pančur pred prihodom dojenčka pesem posvetila drugi hčerki

"Glede na to, da sva z mojim Damjanom napisala skladbo za prvo hčerko Olivio, je bilo logično, da mora svojo pesem dobiti tudi Karla," je povedala Neža , ki ustvarja v duetu s svojim možem, producentom Damjanom Pančurjem . Pesem je dobila tudi video podobo, za snemanje slednjega pa so morali nekoliko spremeniti prvotni načrt, saj jim je zagodlo vreme.

"Prvoti plan, da bomo snemali na Soči, se je zaradi vremena izjalovil, ampak nič zato, saj smo posneli res lepe kadre v Rabcu. Drugi snemalni dan pa smo snemali v gorskem vzdušju, in sicer na Jezerskem ter kasneje zabavne družinske kadre na Štajerskem," je povedala Neža, ki je v videospotu pokazala tudi nosečniški trebušček, nov družinski član pa se jim bo pridružil že konec decembra. Kot še dodaja pevka, se lahko zgodi, da bo tudi ona ali on čez kakšno leto dobil svojo pesem.

Melodijo in besedilo za skladbo sta napisala Neža in Damjan Pančur, ta pa je poskrbel tudi za aranžma skladbe in produkcijo. Damjan je poprijel tudi za kitaro in sedel za klavir, Enos Kugler se mu je pridružil na bobnih, Goran Sarjaš pa na bass kitari. Spremljevalne vokale sta prav tako posnela zakonca.