Nežen folk-džez iz Kanade vse daljšim dnevom pristoji še bolj

Folk songi sodijo med preprostejše izrazne oblike. Toda nove izvedenke izvorno arhaične angloameriške uglasbene osamljenosti ali nežnosti skrivajo mnoga presenečenja. The Weather Station je že povsem profilirana in v domači Kanadi zelo znana zasedba. Vodi jo pevka in pianistka Tamara Lindeman. Tudi sedmi album torontske postave značilno vključuje dva kompozicijska tipa. Standardnega se oklepajo čutni psalmi, tj. harmonsko bolj neznatne pesmi. Lindemanova ima v peščici teh glas podoben bolj slavni angleški kolegici in vrstnici Florence Welch. Vsebinsko nasprotje folk melanholiji predstavljajo na Humanhood stalno navzoči nemirni džezovski potočki. Naslovna pesem je s svojo iskreno živahnostjo, a še vedno skromno narativno ambicijo, prav taka. Prisrčen tih uvod v slogu manchesterskega tria GoGo Penguin ima skladba Irreversible Damage, ki se naposled izteče v abstrakten spoken-word akvarel. Albumska celota takrat - v zadnji štirih komadih od skupno trinajstih – izgubi vsakršen folk napoj, zato pa pridobi veliko ambientalnega. Po ritmično bolj krepke songe moramo znova na začetek predvajalne liste. The Weather Station so zelo prepričljivi zgolj s štirimi radijsko-predvajalno primernimi enotami. Neon Signs ter Window med njimi izstopata, saj sta potovalno pospešeni plahi budnici iz zgodnje pomladne zasanjanosti. Obe se iztečeta pohvalno cinematično. Med njiju je uvrščena še popevka Mirror, tudi ta z domiselnim bobnarskim motivom ter spremljajočo mehkobo sopranskega saksofona v finalnem delu. Potrditev ideje o variaciji na novodobni folk – čeprav se z izbrušenimi melodijami Bena Howarda, na primer, ta nikakor ne more meriti –, sledi tudi v komadu Body Moves. Soprano-sax v tej napeljuje celo na izbrane sekvence glasbe iz filma Velika modrina (avtor Éric Serra, 1988).

Zanimiv stilski hibrid kljub progresivnemu izvenu prej priporočam ljubiteljem folk balad kot pa sladokuscem predanim Keithu Jarrettu ali Janu Garbareku.

Ocena: 3