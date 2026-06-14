Nežni songi pogojne novinke Imani Imani

IMANI IMANI - Papercut

Predlani je Imani Imani, nizozemsko-surinamska pevka in avtorica sanjavih soul songov veljala za novo veliko skrivnost na sceni. Po dveh letih je tu njen prvenec, ki izpostavljen sanjavi karakter hrani za vsako drugo postavko s predvajalne liste. Medtem ko je prvi del albumske celote, vključno s komadoma Come Together in Bet On Me, kljub pevkinem nežnem, skoraj plahem glasu, pogojno resnično dinamičen, igriv soul-pop. Imani Imani je bila vključena v song I Feel Something, to je daljša sestavljena soul, pop in hiphop tema, ki jo je Kendrick Lamar ekskluzivno pripravil za spremljavo Chanelove modne revije, na kateri je pariška znamka predstavila svojo pred-pred zadnjo spomladansko-poletno kolekcijo. Delo Papercut je izšlo pod streho Lamarjeve založbe pgLang, ki v svojem katalogu še nima klasičnih glasbenih del, pač pa le scensko, filmsko in oglasom namenjeno muziko. Po svoji zasnovi album ni nič kaj drugega kot konvencionalna etnija, kar spričo založniškega ozadja nekolikanj razočara. Povsem enako velja za izvedbo, ki ne dosega ravni slavnih kalifornijskih konkurentk, začenjši s Kehlani, Jhané Aiko ali SZA-e. Skoraj neznatni izjemi sta songa On Demand, predan teksturi modni v devetdesetih letih, in 1of1, ki z nekaj sinkopami opominja, da nu-soul gradnja lahko vsebuje poljudno število ritmičnih obratov oziroma pregibov. A bolj dinamičen song Slidee, ki ga najdemo vrinjenega v bolj mirnem, predstavlja zgolj senco angleških soul-pop variacij, ki so navadno zelo značajske. Tej tako kot celoti te lastnosti oziroma progresivnih isker močno primanjkuje.