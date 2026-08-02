Ni dvoma, da je talent Gracie Abrams limitiran

Velikanski komercialni uspeh kalifornijske kantavtorice Gracie Abrams ni naključje. Saj (še ena) kopija Taylor Swift ni odveč, ali pač! A najsi bodo pevkini - načeloma lepo ukrojeni in izvedeni - songi o dekliških srčnih razočaranjih, prikritih stiskah in panikah ter nežnih romantičnih sanjah še tako ljubki, Gracie Abrams se pač ne more izogniti oznaki, da je največji nepo-baby na glasbenem prizorišču. J. J. Abrams, pevkin oče, je režiser in producent največjih hollywoodskih akcijskih blockbusterjev. In on velja za najbolj zaslužnega, da je njegova hči Gracie ne le slogovno, pač pa tudi po nastopu naenkrat top ustvarjalka. Tretji album Gracie Abrams ima nekaj malenkostnih vrhuncev, a ne takih, kot je pričujoči hit-singel. To pa nikakor ni dovolj, da bi to lestvično anomalijo lahko razumeli kot nekaj resnega. Drži, album Daughter From Hell je ta čas na vrhu vseh svetovnih lestvic, kjer se bo nedvomno ohranil še vsaj do božiča. K temu botrujeta subtilni prispevek producenta in soavtorja Gracienih songov Aarona Dessnerja (znanega kot dolgoletnega sodelavca Taylor Swift in še mnogih drugih uspešnih folk-pop zasedb) ter seveda naivnost publike. Ah.