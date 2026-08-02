Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Ni dvoma, da je talent Gracie Abrams limitiran

Ljubljana, 02. 08. 2026 11.00 pred 8 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
Matjaž Ambrožič
NOVA Matjaž Ambrožič

Že slišano (na parih albumih Taylor Swift)

GRACIE ABRAMS - Daughter From Hell

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Velikanski komercialni uspeh kalifornijske kantavtorice Gracie Abrams ni naključje. Saj (še ena) kopija Taylor Swift ni odveč, ali pač! A najsi bodo pevkini - načeloma lepo ukrojeni in izvedeni - songi o dekliških srčnih razočaranjih, prikritih stiskah in panikah ter nežnih romantičnih sanjah še tako ljubki, Gracie Abrams se pač ne more izogniti oznaki, da je največji nepo-baby na glasbenem prizorišču. J. J. Abrams, pevkin oče, je režiser in producent največjih hollywoodskih akcijskih blockbusterjev. In on velja za najbolj zaslužnega, da je njegova hči Gracie ne le slogovno, pač pa tudi po nastopu naenkrat top ustvarjalka. Tretji album Gracie Abrams ima nekaj malenkostnih vrhuncev, a ne takih, kot je pričujoči hit-singel. To pa nikakor ni dovolj, da bi to lestvično anomalijo lahko razumeli kot nekaj resnega. Drži, album Daughter From Hell je ta čas na vrhu vseh svetovnih lestvic, kjer se bo nedvomno ohranil še vsaj do božiča. K temu botrujeta subtilni prispevek producenta in soavtorja Gracienih songov Aarona Dessnerja (znanega kot dolgoletnega sodelavca Taylor Swift in še mnogih drugih uspešnih folk-pop zasedb) ter seveda naivnost publike. Ah.

Ocena: 2

poslušalnica glasba album GRACIE ABRAMS Daughter From Hell
24ur.com Igralka o 'največjem' čeku, ki ga podpisala Taylor Swift: Ni trenila z očesom
24ur.com Eva Hren: Največji 'outsider' sem v narodno-zabavnih logih!
Zadovoljna.si Kdo je Gracie Abrams, novo skrivnostno dekle Paula Mescala?
24ur.com Billie Eilish: Nikoli se nisem počutila kot dekle
24ur.com Neli, ki je Ladu povedala, da ima ADHD: Talenti so točno to, kar sem potrebovala
24ur.com Billie Eilish o spolnosti: Vse življenje sem bila zaljubljena v dekleta
Zadovoljna.si Za šokantnim naslovom se skriva ganljivo sporočilo mami
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zvoneka
02. 08. 2026 15.01
Spet ON, k nima nč dopusta...
Odgovori
+2
4 2
FancyFukish
02. 08. 2026 18.36
Gospod Ambrožič ima zelo širok pogled na glasbeno sceno in prav je tako, da zapiše svoje misli. Halo!? Smešno mi je, ko dajete Hillbillyi minuse.
Odgovori
-4
2 6
osiveli_ritmični_gimnastik
02. 08. 2026 13.04
Prijeten pozdravček dragi feni, žal trenutna recenzija ni bila po mojem okusu. lp
Odgovori
-6
2 8
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897