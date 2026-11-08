Ni jih čez palačinke Blaža Mencingerja

BLAŽ MENCINGER - Palačinke

Nežna romantika je najbolj zanesljiv slogovni pristan ljubljanskega kantavtorja, ki se s Palačinkami - vsi upamo na to - širi proti drugemu albumu. Mladi mojster včasih celo preveč odkritega, a vpadljivo iskrega, bistrega, humornega pripovedništva priznava, da bi svoje veščine ob pripravi zajtrkov moral razkriti že na čudovitem predlanskem prvencu Delček srca. A njegove Palačinke kljub slastnosti izid tega niso uspele ujeti. Značilna Mencingerjeva pogosta omemba naših prehranskih navad(ic) naj kar ostane stalnica na avtorjevem meniju. Všeč vam bo tudi videospot.

Ocena: 4,5

CHRISTINE AND THE QUEENS - Rendez-vous avec toi

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V primerjavi z njenima zadnjima albumoma singlič Randez-vous avec toi predstavlja izdatno poenostavitev njenega/njegovega popevkarskega načina. Od čvrstega art-popa z mnogimi nenavadnimi, a v izzvenu zglajenimi zasuki na četrtem albumu Paranoïa, Angels, True Love, mimo občutno še manj konvencionalne garniture pop songov s predlanskega albuma Hopecore (Christine ali Chris aka Héloïse Adélaïde Letissier je slednjega podpisala kot Rahim Claude Redcar) po svetu najbolj znana francoska pop-artistka preseneča z vpadljivim funky napevom. Ta nemara nakazuje, da je odlična pevka in avtorica (oz. pevec in avtor) iz Nantesa ponovno v sproščeni in uživaški pozi. Najbolj relevantna povezava z njenim še kako zanimivim opusom ta čas ostaja koreografija, opažena v navdihujočem plesnem videu. Verjamem, da ne bodo redki, ki bodo opazili tudi Christinino odlično krojeno moško obleko pariške modne hiše Céline.

Ocena: 4,5

LUCKY DAYE & MUNI LONG FT. THE PARADOX - Knockin

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Od prebojnega sodelovanja na dirki talentov American Idol pred dobrima dvema desetletjema do uspešnega komponiranja za številne proslavljene soul in soul-pop soliste, do zaenkrat štirih izdanih albumov - tako zavita je glasbena pot Neworleančana, ki je na tej prejel tudi že dva grammyja, tistega osvojenega lani celo za najboljšo tradicionalno R&B izvedbo songa That's You. Hkrati velja, da si Lucky Daye kot samostojni neo-soular še vedno ni zagotovil zaznavnega lestvičnega uspeha med albumskimi izdajami. Sijajen vokalist je v zadnjih nekaj sezonah tvorno sodeloval tudi s pevkama Syd in Ari Lennox ter s kanadsko neo-soul ekipo Chiiild. Komad Knockin je del Dayevega oktobra izdanega paketa Aloud! Aktualni pevčev slog se še vedno delno skriva za tistim Chrisa Browna. Ne preseneča, da izbrana singlična izdaja posneta v sodelovanju z vrstnico Muni Long, zato pa je precej nenavadna - drži, zgolj vokalna - prisotnost eksotičnega atlantskega punk kvarteta The Paradox.

Ocena: 3,5