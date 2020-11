Ni vse kantavtorsko kar takoj užitno

Oh yes! Komad neMudoma zgrabi. Drillima suveren, še malo pa radijsko-napovedovalski glasovni naklon. Vsake toliko resda prehiti sam sebe, a to niti ni moteče. Saj se Anderson Paak, ki je bil očitno Drillova tokratna inspiracija, tudi vsake toliko, čeprav se ne. Glede glasu enako velja za Masayah, ki je v tem primeru altovsko, sicer estetsko in seksi občasno buldožerira okrog Koprčanovih profesionalnih izkušenj ter opisa aktualnega, s kreativnim udejstvovanjem prigaranega, šefovskega statusa. Kot navadno Drilll govori dovolj ali celo malo preveč. Morda bi bil lahko refren pesniško malenkost močnejši. A glede na to, da se zadeva, ki jo obravnava v DIY, krčevito drži naslova oz. njegova pomena in smisla, je manever legitimen. Video ima pošten Hype-Williamski grafični začetek, ob tem, da je nagovor mojega starega frenda, zagrebškega hiphop entuziasta in DJ-ja Phata Phillieja skupaj z njim lep dodatek. Drillova založba se, mimogrede, imenuje Komora. Prva reč, ki je prilezla iz komore, je torej pink-ponk disco hiphop ali Drillova king-size super-lahkost.

Ocena: 5

2. BENEE - Snail