Nick Carter pokojnemu bratu Aaronu poklonil pesem

"Vedno sem upal, da bo tvoj jutri boljši, kot so bili prejšnji dnevi. Upal sem, da boš našel pot, ki ji boš sledil. Ki te bo vodila do kraja, kjer boš v tem svetu srečen," med drugim v pesmi Hurts to Love You, ki jo je poklonil pokojnemu bratu Aaronu Carterju, poje Nick Carter. V pesmi je še pojasnil, da je imel Aarona rad, čeprav mu je to povzročalo bolečino. "Pogrešam te z vsem svojim srcem, veš, da bo vedno tako. Vedno sem molil za mir, ki ga je čutila moja duša. Težko je popustiti jezi, vem, da sem potreboval veliko časa. Včasih tema traja večno, občutek, kot se da luč nikoli ne bo prižgala."

Nick je ob izdaji pesmi na družbenem omrežju zapisal, da imamo vsi v življenju nekoga, ki ga imamo radi, ne glede na to, kaj naredi ali kakšno bolečino nam povzroči. Dodal je, da je pesem najboljši način, s čimer je lahko to izrazil. Objavil je tudi del videospota, v katerem so utrinki iz Aaronove in Nickove mladosti.