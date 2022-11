Nick Carter je v solzah stal na odru londonske arene, ko so člani skupine Backstreet Boys pesem posvetili njegovemu mlajšemu bratu Aaronu Carterju, ki je v soboto, star komaj 34 let, umrl. Aaron je bil otroški zvezdnik 90. let, z bratom Nickom pa sta bila kljub nesoglasjem zelo povezana.